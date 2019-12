Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalder Weihnachtssingen auf dem Marktplatz, "Rudelsingen" der Union-Fans in der Alten Försterei Berlin, Singen auf der betrieblichen Weihnachtsfeier oder im Gottesdienst an Heiligabend. Singen hat Hochkonjunktur, ist in. Selbst bekennende Musik-Muffel stimmen jetzt mit ein. Erst recht, wenn sich die Stimmen zu einem kraftvollen Chor vereinen.

Auch Nikola Kurth stimmt jetzt, in ihren Runden, natürlich "Oh du fröhliche", "Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Kling, Glöckchen" und Co. an. Obgleich sie sofort sagt: Singen ist keine Frage der Jahreszeit. Und auch keine Frage des Alters. "Es wird viel zu wenig gesungen, vor allem in den Familien", findet sie. Die 47-jährige Eberswalderin, die Gitarre immer dabei, leitet seit Kurzem das Eltern-Kind-Singen beim Netzwerk Gesunde Kinder im Oberbarnim. Ein neues Angebot für junge Eltern und deren Nachwuchs.

Für Nikola Kurth ist das Eltern-Kind-Singen indes nicht neu. "Ich mache das seit einigen Jahren schon im Geburtshaus", so die Physiotherapeutin, die berufsbegleitend auch eine Ausbildung zur Musiktherapeutin absolviert hat. Als solche arbeitet Kurth in einer Behindertenwerkstatt in Berlin. "Nebenbei" gibt sie Kurse. Unter anderem leitet sie die "Aktive Pause" an der Eberswalder Hochschule.

Musik aber ist ihre Leidenschaft. Die positiven Effekte der Musik auf die Entwicklung von Kindern seien längst wissenschaftlich untersucht und belegt. Nikola Kurth sieht im Eltern-Kind-Singen, auch wenn die Jüngsten gerade mal drei, vier Monate alt sind, eine dritte Ebene, sich dem Nachwuchs zuzuwenden. Neben der körperlichen Nähe und der Sprache. Singen, musikalisches Spiel fördern die Bindung auf ganz natürlich Weise. Immerhin hört das Baby die mütterliche Stimme schon im Mutterleib. Ihr Sprechen, Summen und Singen beruhige. "Die meisten Mütter machen das ganz intuitiv, wenn sie etwa Schlaflieder singen", so Kurths Erfahrung.

Gerade im ersten Jahr sei dies wichtig. Da werden die Grundlagen gelegt. Nein, natürlich können die Jüngsten in der Runde noch nicht singen. Aber die Babys nehmen die Töne, die Melodie, die Klänge, die Stimme, den Rhythmus wahr. Sie seien aufmerksam. Die Musik, so Nikola Kurth, fördere die Sprachanbahnung. Seien die Kleinen etwas älter, kämen Finger- und Bewegungsspiele und "Kniereiterlieder" ins Spiel. Lieder, die den Kindern große Freude bereiten.

In den Kursen gebe sie den Eltern bzw. Müttern Anregungen für zuhause. Musik, so sagt die Eberswalderin, sollte keine ausschließliche Angelegenheit von Kita und Schule sein. Dabei käme es gar nicht darauf an, immer die richtigen Töne zu treffen oder den Ton halten zu können.

Freude steht im Vordergrund

"Ich bin total unmusikalisch" oder "Ich kann nicht singen", das höre sie immer wieder. Beim Singen in der Familie oder bei der "Hausmusik" ginge es aber nicht um Leistung oder Perfektion. Es ginge um Beziehung, um Spaß. Diese enge Bindung wie im ersten Jahr, diesen Dreiklang aus Berührung, Sprache und Musik, den "hat man nie wieder". Musik, von der Wissenschaftler sagen, dass sie vor der Sprache da war, sei einfach "emotionaler Nährstoff" für die Kleinen.

Und was singt sie selbst aktuell am liebsten? "Eigentlich alles." Vor allem aber "mehrstimmige Sachen". Wie zum Beispiel "Leise rieselt der Schnee". Kinder mögen vor allem rhythmusbetonte Lieder wie "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski. Ihr Wunsch? Nicht eine CD einlegen oder Spotify aufrufen, sondern selbst singen. "Die Kinder machen’s uns vor. Sie fangen mitten im Spiel einfach an." Und zwar nicht nur im Dezember.

Adventssingen: für Netzwerkfamilien und Paten am 16. Dezember, 15 Uhr, in der Begegnungsstätte im Westend-Center, Heegermühler Straße 19c; neuer Kursus Eltern-Kind-Singen ab 13. Januar, montags. 9 Uhr, im Stillcafé am "Forßmann", Anmeldungen unter Tel. 03334 692393