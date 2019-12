Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) "Alle Jahre wieder kommt das Christuskind..." In die Havelstadt kommt zudem seit vielen Jahren in der Adventszeit die Eisbahn, auf der wiederum die Eisdisco zur Tradition werden soll. Die war im Vorjahr wenig vom Wetter begünstigt, doch diesmal könnte alles gut werden: Eisdiscos auf dem Brandenburger Weihnachtsmarkt sind am 13., 20. und 21. Dezember zu erleben und starten jeweils um 18 Uhr.