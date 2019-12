Holger Rudolph

Rheinsberg Frühestens 2022 soll das auch als neues Rathaus bekannte Bürgerzentrum Rheinsberg fertig werden. Es könnte noch länger dauern, sorgt sich Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler). Viel hänge davon ab, wie lange der durch die Stadtverordneten vor 26 Monaten verhängte Baustopp für die Häuser Seestraße 9/10 noch erhalten bleibt. Am Dienstagabend tagte dazu nochmals die Arbeitsgruppe Projektsteuerung in nichtöffentlicher Sitzung. Ihr gehören neben Schwochow und Bauamtsvertretern auch je ein Mitglied jeder Fraktion der Stadtverordnetenversammlung an. Nächsten Montag werden sich die Stadtverordneten abermals mit dem langwierigen Thema zu beschäftigen haben.

Während sich in der Seestraße 9/10 seit Langem nichts tut, sollen laut Schwochow im Haus Nummer 12 noch vor Weihnachten die Arbeiten am Fußboden abgeschlossen werden. Auch an der Elektrik werde dort gearbeitet. Die Seestraße 12 muss bis Mitte 2020 fertig werden, weil ansonsten die vom Kreis erteilte Baugenehmigung erlöschen würde. Doch Schwochow glaubt daran, dass zumindest diese Frist zu halten ist: "Wir werden alles daran setzen, es bis Mitte 2020 zu schaffen. Wenn alles nochmal neu beantragt werden müsste, wäre die Zeitverzögerung erheblich."

Baustart für das Ensemble im Herzen der Stadt war bereits im Jahr 2013. Damals gingen die Verantwortlichen noch von vergleichsweise geringen Gesamtkosten in Höhe von 4,6 Millionen Euro aus. Auch sollte das Rathaus eigentlich schon seit Jahren fertig sein. Schwochow spricht mittlerweile von "Gesamtkosten in Höhe von neun Millionen Euro plus X". Ob das X gering ausfällt oder gar die Zehn-Millionen-Grenze überschritten werden könnte, hänge davon ab, wann weitergebaut werden darf.

Auch der Termin der Fertigstellung sei ziemlich unklar. Weil noch mehrere Winter lang gebaut werden müsse, komme es ganz darauf an, wie das Wetter ausfalle. Bei Frost könnten verschiedene Arbeiten nicht ausgeführt werden. Schwochow hofft nun darauf, dass sich alle Beteiligten bald auf Bedingungen einigen können, die eine schnelle Aufhebung des Baustopps möglich machen. Auch seitens des Landes sei ihm Hilfe bei der Problemlösung zugesagt worden, worüber er sich freue. Mit einer intensiven Förderung anderer Vorhaben durch das Land könne Rheinsberg allerdings erst dann wieder rechnen, wenn klar ist, dass das Projekt Bürgerzentrum zu einem guten Ende gebracht wird.

Egal, wieviel Zeit noch bis zur Fertigstellung vergeht, gehört das Rheinsberger Bürgerzentrum zu den längstdauernden Bauvorhaben Brandenburgs. Die Planungsarbeiten haben laut Frank-Rudi Schwochow schon 1994 begonnen, also vor genau einem Vierteljahrhundert.