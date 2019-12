Olav Schröder

Biesenthal (MOZ) Die Entscheidung über ein Moratorium zur Aufstellung von Bebauungsplänen hat die Biesenthaler Stadtverordnetenversammlung auf die Januar-Sitzung vertagt. Gleichwohl haben die Stadtverordneten eine ausführliche Debatte darüber geführt, wie die Schaffung von Infrastrukturangeboten – vom Kitabau über das Verkehrsangebot bis zur Gesundheitsversorgung – mit dem Wachstum der Stadt Schritt halten kann.

"Wir wollen Entwicklung, aber schrittweise", begründete Margitta Mächtig den Antrag der Linken, vorerst keine neuen Bebauungspläne aufzustellen. Biesenthal habe mit den bislang getroffenen Entscheidungen seine Wachstumsgrenze erreicht. Das Moratorium sei als "Signal" zu verstehen, dass die Stadtverordneten die Befürchtungen unter den Einwohnern über ein zu schnelles Wachstum verstanden habe. Das Moratorium bedeute keinen Stillstand, sondern ein Nachdenken über die Entwicklung der Bereiche Schule, Kita, Bildung, Verkehr, Gesundheit und Freizeit.

Sabine Buder (CDU/Pro Danewitz) sprach sich zwar auch für die nachhaltige Entwicklung der Stadt aus. Sie wies jedoch darauf hin, dass Biesenthal für 60 000 Euro ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) mit Bürgerbeteiligung erhalte. Vor der Fertigstellung des Konzepts werde niemand neue Baugebiete beschließen. Es werde frühestens 2021 vorliegen. Doch selbst wenn die Stadtverordneten es wollten, so Sabine Buder, könnten sie keine neuen Bebauungspläne beschließen, da die von der Regionalplanung vorgegebenen Kapazitätsgrenzen ausgeschöpft seien.

Auf das INSEK-Verfahren zu setzen, sah David Kenzler (Bündnisgrüne/SPD) ebenfalls als sinnvoll an, erkennt jedoch auch einem Moratoriums-Beschluss Vorteile. Es komme allerdings darauf an, dass er unter anderen Voraussetzungen stattfinde: Das Moratorium dürfe nicht so lange dauern, bis beispielsweise ein innerstädtischer öffentlicher Personennahverkehr eingerichtet sei. Zu diesem Vorgehen gab es sowohl von der Linken, als auch von Andreas Krone (Bündnisgrüne/SPD) Zustimmung. So könne ein Signal gesetzt werden, "wo wir als Stadt hinwollen", sagte er.

Leitbild als Ausgangspunkt

Uwe Bruchmann (Bürger für Biesenthal) sieht dagegen in einer "gedanklichen Pause einen Fehler". Eine solche könne sich die Stadt nicht leisten, vielmehr müsse es Anregungen geben, um "zum Sprung anzusetzen".

Ähnlich argumentierte Nico Wunderlich (CDU/Pro Danewitz). Biesenthal liege zwischen Bernau und Eberswalde. Ein Blick auf die Bautätigkeit zeige, dass insbesondere Bernau "explodiert". Für Biesenthal bedeute da "Stillstand einen Rückschritt", die Stadt müsse vielmehr mitwachsen.

Dies schätzt Margitta Mächtig wiederum als einen strategischen Irrtum ein. Der Vergleich mit einem Mittelzentrum wie Bernau sei für Biesenthal nicht angebracht. Es gehe darum, dass es mit der Lage zwischen Bernau und Eberswalde seinen Charakter als brandenburgische Kleinstadt behalte.

"Nur Wachstum reicht nicht", hielt Detlef Klix (BVB/Freie Wähler) fest. Nachhaltigkeit müsse hinzukommen. Natürlich werde weiter geplant und mit dem INSEK zeige die Stadt, wo sie hin wolle.

"Wir brauchen kein Moratorium, wenn wir uns einig sind, gemeinsam am INSEK zu arbeiten", sagte Bürgermeister Carsten Bruch (CDU). Das Konzept als Konkretisierung des Biesenthaler Leitbildes werde wieder mit großer Bürgerbeteiligung erstellt werden. Auch Kinder und Jugendliche würden mit ihren Vorstellungen und Wünschen einbezogen. Vorgesehen sei, die Vorschläge 2020 in der Stadt zu diskutieren. Bruch sprach sich auch für die Vertagung der Moratoriums-Entscheidung bis Januar aus, zumal zwischenzeitlich die Fraktionen darüber sprechen sollen. Eine große Mehrheit stimmte der Vertagung schließlich zu.