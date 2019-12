Dietmar Puttins

Wiesenau (MOZ) Mehr und mehr Menschen im Rentenalter leben in unserer Region. Entsprechend stark steigt der Anteil Pflegebedürftiger. Parallel dazu sinkt die Zahl der Pflegefachkräfte. "Mangels Fachpersonal stoßen die Pflegedienste an ihre Grenzen, sie alle führen Wartelisten", weiß Diana Schickram. Die 36-Jährige ist Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes "In guten Händen" und führt zudem seit April 2018 die Geschäfte ihrer Seniorenwohnanlage "Wiesenauer Wäldchen" in Wiesenau. "Wir haben auch irgendwann gesagt: Mehr Patienten können wir nicht annehmen", erzählt sie. "Wir haben beispielsweise steigende Zahlen in der Palliativversorgung, also bei der Versorgung krebskranker Menschen, und massive Anstiege bei Diabetiker-Kindern, was für uns Pflegekräfte eine sehr große Herausforderung darstellt."

Ewiger Kampf mit den Kassen

Über drei Etagen verteilt, finden sich im "Wiesenauer Wäldchen" in der Hauptstraße 118 d die Plätze für die Tagespflege, Urlaubspflegeplätze, zwei Wohngemeinschaften mit jeweils acht Einzelzimmern und je einem Ehepaar-Zimmer, Gemeinschaftsräume sowie zwei Drei- und zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen. Die Seniorenanlage ist zugleich Sitz des ambulanten Pflegedienstes mit aktuell 40 Mitarbeitern. Die Fachkräfte und Pflegehelfer leisten zu 75 Prozent reine Pflege, der Rest sind medizinische Behandlungen.

In den zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften (WG) leben 20 Senioren im Alter von Ende 60 bis Mitte 90 bis zu ihrem Lebensende zur Miete und werden, wenn nötig, rund um die Uhr vom Pflegedienst mitbetreut. In der Tagespflege sind pro Woche mehr als 70 der vorhandenen 100 Plätze belegt. Das Alter der Senioren reicht von 50 bis Mitte 90. Mehrheitlich sind es Frauen, wie überhaupt Frauen den Großteil der Pflegebedürftigen stellen. Diana Schickram kennt die Gründe: Männer leben ungesünder und sterben schneller. "Frauen überleben Herzinfarkte oder Schlaganfälle, sind mal weniger, mal schwerer pflegebedürftig."

Die Kranken- und Pflegekassen, beklagt sie, stellten immer weniger Geld für immer mehr Leistung zur Verfügung. Diana Schickram: "Wir sind fast jeden Tag nur noch mit Widersprüchen – auch für die Patienten selbst – befasst. "So geraten auch die Angehörigen im häuslichen Bereich an ihre Grenzen", weiß Diana Schickram, "weil es nur noch darum geht, sich vor den Kassen zu rechtfertigen, zu widersprechen oder zu klagen. Daran zerbrechen auch viele Pflegekräfte. Sie wollen helfen, dürfen aber nicht."

Respekt ist sehr wichtig

Mit welchen Gebrechen werden die Pfleger am häufigsten konfrontiert? Diana Schickram nennt Schlaganfallpatienten mit Mobilitätseinschränkungen, Diabetes-Patienten und Demenzkranke. Bei allen Behandlungen und Diensten sind ihr im Umgang mit den Patienten Einfühlungsvermögen und Respekt das Wichtigste. "Der Patient muss als Mensch gesehen werden."

Wer für sich eine Seniorenanlage als neues Zuhause erwägt, sollte sich nicht scheuen, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen, empfiehlt Diana Schickram: "Es lohnt sich für Angehörige immer, sich frühzeitig vormerken zu lassen, wenn sie meinen, Mutter oder Vater könnten in absehbarer Zeit nicht mehr alleine zu Hause leben. Denn: Wenn man akut Bedarf hat, ist es unheimlich schwer, an einen Platz heranzukommen." Bis zu 50 Familien zeigen im Jahresverlauf Interesse an einer Wohnung für ihre Angehörigen in der Seniorenanlage in Wiesenau.