Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ihr großes, weihnachtliches Konzert geben die Schüler der Musik- und Kunstschule Havelland am Samstag, 21. Dezember. In diesem Jahr werden das Sinfonische Orchester, das Kinderorchester sowie weitere Instrumentalensembles und Solisten ihre Auftritte im Theatersaal des Kulturzentrum in Rathenow haben. Um 15.30 Uhr beginnt der Konzertnachmittag. Mit dabei sind die Bigband Union Brass sowie der Happy-Chor der Rathenower Werkstätten. Für alle - Mitwirkende wie Zuhörer, gebe es eine Überraschung, so der Veranstalter.