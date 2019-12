MOZ

Eberswalde (MOZ) Zum traditionellen Gänseessen im Advent hat am Montag der CDU-Stadtverband Eberswalde eingeladen. Rund 80 Bürger aus Eberswalde folgten der Einladung des Restaurants "Haus am Finowkanal". Vor allem bedürftige Menschen, die eine kleine Rente oder nur wenig Einkommen haben und sich einen Restaurantbesuch nur selten leisten können, wurden von den Organisatoren eingeladen, um gemeinsam die Vorweihnachtszeit zu genießen. "Wir wollen mit dieser Aktion kurz vor Heiligabend den Menschen, denen es nicht so gut geht, eine kleine Freude bereiten", so Danko Jur, Kreisvorsitzender der CDU.

Bereits zum fünften Mal boten die Inhaber des Restaurants, Olga und Michael Otto, gemeinsam mit den Christdemokraten aus Eberswalde unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Jens Koeppen die gemütliche Runde an. Mit roter Schürze umgebunden, servierten die Kommunalpolitiker und Ehrenamtler Gänsekeulen und Braten. Finanziert wurde die karitative Veranstaltung mit tausend Euro von Unternehmern aus der Region, teilte der Kreisvorsitzende Danko Jur mit.