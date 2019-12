Wirtschaftswachstum in Aussicht: Durch die geplante Tesla-Ansiedlung in Grünheide und dem damit verbundenen Ausbau des Wirtschaftsstandortes Frankfurt, wird die Zahl der Bahn-Pendler am Frankfurter Bahnhof deutlich ansteigen. © Foto: Gerrit Freitag

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt sieht in der Ansiedlung der Giga-Fabrik des Elektromobilitätspioniers Tesla im brandenburgischen Grünheide (Oder-Spree) eine große Chance, den Wirtschaftsstandort an der Oder auszubauen. "Der Produktionsstandort mit bis zu 10 000 Beschäftigten in einem neuen Industriezweig bedeutet einen gewaltigen und nachhaltigen Impuls für den Arbeitsmarkt in Brandenburg und Berlin. Zugleich bereiten wir uns als Stadt vor, wenn Zulieferer für das Tesla-Werk einen Standort in der Region suchen", betont Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke). Dabei gehe es darum, Flächen dafür bereitzustellen, umzuwidmen und vorzubereiten. "Wir sind bereit für die Ansiedlung neuer Unternehmen", betont er. Wilke bezieht in diese Überlegungen mit ein, dass Tesla wahrscheinlich auch auf Arbeitskräfte aus Polen und der Ukraine setzen werde.

OB Wilke hält es für unabdingbar, bis zum Start der Giga-Fabrik die infrastrukturelle Anbindung der Region östlich von Berlin den Erfordernissen anzupassen. "Ja, das konnte man landespolitisch vor einem halben Jahr noch nicht planen. Doch der Glücksfall Tesla erfordert, nun zügig neue Prioritäten beim Ausbau der Infrastruktur zu setzen", stellt er fest. Dazu gehört für ihn die Planung des Ausbaus der Autobahn A12.

Deutsche Bahn muss handeln

Für den Erfolg der Tesla-Ansiedlung ist Wilke wichtig, dass die Kapazitäten des Bahn-Regionalverkehrs erhöht werden, um die zunehmenden Pendlerströme abzusichern. "Die Taktverdichtung des RE 1 zwischen Berlin-Fürstenwalde-Frankfurt-Eisenhüttenstadt muss dringend vorgezogen werden", fordert er. Geplant sei sie mit der Umstellung des Regionalverkehrs von der Deutschen Bahn zur Ostdeutschen Eisenbahn mit dem Fahrplanwechsel ab Dezember 2022. "Doch die Deutsche Bahn muss", sagt Wilke, "die Waggons, die für andere Strecken gekauft sind, für den RE1 zur Verfügung stellen."

Attraktiver Wohnstandort

Der Bau der Tesla-Fabrik werde auch Wohnraum für viele Menschen erfordern. "Frankfurt ist ein attraktiver Wohnstandort 30 Minuten von Grünheide entfernt", sagt Wilke. Er setzt insgesamt auf einen engen Schulterschluss mit dem Landkreis Oder-Spree. Erste Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden. "Monatlich wird es gemeinsame Arbeitssitzungen geben. Und wenn erforderlich, auch zwischendurch", betont OB Wilke.