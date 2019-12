Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Immer wieder sorgt die Fernwärme in Eberswalde für Kritik. Vor allem Mieter beschweren sich, dass sie die Preiskalkulation des Anbieters nicht einsehen und damit nicht nachvollziehen könnten. Denn Partner der EWE sind nicht die Endkunden, sondern die städtischen Großvermieter, allen voran die Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH und die Wohnungsgenossenschaft 1893. Was Anbieter und Vermieter miteinander aushandeln, wirkt sich allerdings auf die Betriebskosten aus, die von den Mietern zu bezahlen sind.

Bei aller Unzufriedenheit über diesen Modus, der in der MOZ schon zahlreiche Leserbriefseiten gefüllt hat, wird beinahe übersehen, dass die Fernwärme gute Seiten hat: Die Kopplung der Strom- und Wärmeerzeugung in Blockheizkraftwerken in den Quartieren führt dazu, dass der Wirkungsgrad konventioneller Heizwerke auf bis zu 90 Prozent gesteigert wird. Das hilft, Kohlendioxid einzusparen. Und wird von der EWE zu Recht als Beitrag zum Klimaschutz bezeichnet.

Nicht zuletzt ist Fernwärme für die Nutznießer bequem. Sie brauchen nur am Regler ihrer Heizkörper zu drehen, um es mollig warm zu haben. Und die Fernwärme fließt zuverlässig. Das ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Fakt.