Ingo Mikat

Seelow Die Vorweihnachtszeit nutzen viele Firmen, um ihren Mitarbeitern für ihre Arbeit zu danken. So hält das auch die Geschäftsführung der Pressezustellungsgesellschaft Oderland GmbH. Für Montagnachmittag hatte sie die Mitarbeiter, die bei jedem Wetter dafür sorgen, dass die Märkische Oderzeitung, der Märkische Sonntag und der Märkische Markt pünktliche in den Briefkästen der Leser Seelows und umliegender Orte stecken, zu einer Weihnachtsfeier in den Saal des Partyservices Thiedecke eingeladen.

Zur Eröffnung der Weihnachtsfeier dankte der Organisationsleiter des Bereiches, Jörg Schulze, den Zustellern herzlich für ihr Engagement. Alle Arbeiten für eine Zeitung realisierten sich, wie er feststellte, letztlich erst, wenn die Meldungen und Informationen die Leser auch wirklich erreichten. Das erfordert einen gewaltigen Organisationsaufwand und große Anstrengungen bei den Zustellern. Gerd (70 Jahre) und Pia-Andrea Kasigkeit (62 Jahre) fangen zum Beispiel immer gegen 3 Uhr früh mit dem Zeitungsaustragen an. Sie verteilen zusammen rund 170 Zeitungen. Dazu gehört auch das Einsortieren von Beilagen. Bevor sie losfahren, trinken sie jeder eine große Tasse Kaffee - das macht, wie sie versicherten, richtig munter. Gefrühstückt wird erst nach Rückkehr in die heimatliche Wohnung. Was je nach Wetter und Menge der zu verteilenden Druckerzeugnisse zwischen 5 Uhr und 6 Uhr erfolgt. Beide freuten sich, wie auch Ingo Kaspar (74 Jahre), der Zeitungen in Diedersdorf, Neuentempel, Hedwigshof und weiteren Orten verteilt, über die gemeinsame Weihnachtsfeier und erklärten: "Es ist schön, hier einmal all die anderen Zusteller zu treffen." Ingo Kaspar arbeitet schon seit 2008 als Zusteller und beginnt seine Tätigkeit zumeist bereits gegen kurz nach Mitternacht. Richtig schwierig wird seine Arbeit, wenn Briefkästen nicht gut erreichbar angebracht oder die Straßen stockfinster sind. Übrigens: Grundstücke betritt der erfahrene Zusteller aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht. So entgeht er dem Hofhund.

Dankeschön für die Arbeit

Tierische Begegnungen haben Zusteller, trotz aller Vorsicht, aber dennoch manchmal. So traf Bärbel Seeger, die in Lebus schon etliche Jahre Zeitungen zustellt, schon mal einen Fuchs. Und kürzlich lief ihr am Amtsgarten in Lebus beinah ein Reh ins Auto. Peggy Fiedler aus Seelow, sie macht den Job seit vier Jahren, vertrat auf der Feier ihren Sohn Daniel. Der hatte mit 16 Jahren nicht genug Interesse an einer Weihnachtsfeier mit den meist älteren Zustellern. Das ganze Jahr tragen Mutter und Sohn aber gemeinsam, ob es stürmt, regnet, schneit oder die Sonne scheint, wöchentlich mit ihren Fahrrädern 228 Zeitungen des Märkischen Sonntags aus.

Sigrid Schulz (65 Jahre) fühlte sich bei Kaffee und Kuchen im Kreis der anderen älteren Zusteller richtig gut aufgehoben. Die rüstige Seniorin ist in Letschin sehr bekannt, schließlich trägt sie dort sechs Mal in der Woche jeweils gut30 Tageszeitungen aus.

Als kleine Anerkennung und Erinnerung an das Jahr 2019 erhielten alle Veranstaltungsteilnehmer einen Geschenkbeutel mit einer Tasse, einem Miniaturlichterhaus und Butterspekulatius. Am meisten freuten sie sich jedoch über einen wärmenden Schal. Die einhellige Meinung der Zusteller lautete: "Das war eine tolle Idee, den können wir in der kalten Jahreszeit wirklich gut gebrauchen!"