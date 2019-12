René Wernitz

Havelland (MOZ) "Willkommen im Landkreis Havelland" auf der einen Seite und "Bis bald im Landkreis Havelland" auf der anderen - Das Grußschild wurde vor einem Jahr durch die Kreisverwaltung vorgestellt.

Im Dezember 2018 hatte der Landkreis 25-jähriges Bestehen gefeiert. Damals ein guter Grund mehr, sich die imagefördernden Schilder zu gönnen. Laut Angaben von Sprecher Norman Giese stehen inzwischen 18 Exemplare an den Kreisgrenzen.

Das Havelland gehört diesbezüglich nicht zu den Vorreitern. Etwa Potsdam-Mittelmark war um Jahre voraus. Es muss wohl einen Grund dafür geben, dass auch an der Landesstraße 98 zwischen Mützlitz (Havelland) und Marzahne (Potsdam-Mittelmark) weiter nur die anderen auf sich aufmerksam machen. Kreissprecher Giese erklärt, dass dem Havelland noch keine Genehmigung seitens des Landes Brandenburg vorliegt. Daher kommen die eigenen Schilder bislang nur an Kreis- und Bundesstraßen zum Einsatz. Das nächste wird am heutigen Mittwoch nördlich von Börnicke an der B 273 aufgestellt.