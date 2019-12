Kastanien in etwas größerer Ausführung haben Olaf Götze in diesem Jahr besonders inspiriert. © Foto: René Matschkowiak

Spiegel, Feuerquelle und seine Skulptur "Die Erde ist gegessen" in der Holzwerkstatt von Olaf Götze in den Gerstenberger Höfen – in diesem Jahr war der Künstler auf sehr vielen Ausstellungen eingeladen. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Es ist zweifelsohne eines der exklusivsten Weihnachtspräsente, das man schenken kann. "Garantiert gibt es davon keine Kopie", lacht Olaf Götze in seiner Werkstatt in den Gerstenberger Höfen. Gerade sägt der Holzkünstler einen Baumstamm eines Essigbaums in Scheiben. "Die Jahresringe dieses Baums sind wirklich fantastisch", schwärmt er. "Die lassen sich wunderbar als Baumschmuck auch für den heimischen Weihnachtsbaum benutzen."

Vor zehn Jahren packte ihn die Leidenschaft: Altes Holz, das er findet, wird als Kunstwerk neu genutzt und findet dauerhaft Platz im Leben eines Menschen. Einen Baum zu fällen, nur das Holz künstlerisch zu verarbeiten, das würde ihm allerdings nie in den Sinn kommen. Dabei geht es ihm nicht so sehr um den Kommerz. "Seifenschalen aus Holz machen schon andere und vielleicht sogar besser als ich", sagt er. Es sind Kunstwerke wie die gerade erst fertiggestellte Skulptur "Die Eroberung" oder "Der Mond ist schon bewohnt" die den Betrachter in seinen Bann ziehen sollen.

So ist der Mond aus einem Stück vom Stamm eines Nussbaumes, das innen bereits verfault war, entstanden. Ordentlich aufgearbeitet, entfaltet das Stück Natur seine natürlich Schönheit. "Den Mond habe ich bei diesem Stück Holz sofort im Sinn gehabt", sagt er. Einmal habe er für eine Psychologin eine Skulptur mit dem sehr positiven Spruch "Schwing dich zum Mond hinauf, wenn du ihn verfehlst, landest du bei den Sternen" erschaffen. "Das war mein erster Gedanke dabei", so der studierte Innenarchitekt.

"Natürlich", sagt Olaf Götze, "gibt es auch einige Teile, die etwas kommerzieller sind". So beispielsweise seine "Guten Feenspiegel", wie er sie nennt, oder einigen Schalen aus naturnah belassenem Holz. Der Rahmen, der das Spiegelglas hält, ist jeweils aus einer Baumscheibe entstanden. Jedes Badezimmer oder auch der Flur bekommen damit einen ganz natürlichen Anstrich.

Ebenfalls vor Weihnachten im Angebot sind seine ganz speziellen Weihnachtsbäume. Schaut man sich diese aus der Nähe an, haben sie zwar gemeinhin nicht mehr viel mit Weihnachten zu tun. Denn Nadeln der Rinde hat der Baum keine mehr. Dafür kann man sie, nach dem sie durch Hände von Olaf Götze gegangen sind, das ganze Jahr nutzen. "Viele Frauen nutzen den Baum als Schmuckbaum, man kann auch wunderbar einen Frühlingskranz daran aufhängen", erklärt der Holzkünstler. In diesem Jahr haben es ihm außerdem Kastanien angetan. Die sind um einiges größer als diejenigen, die man im Herbst sammelt, allerdings auch viel dekorativer. Ein besonderes Anliegen sind ihm seine Feuerstellen, die er jedes Jahr in neuen Formen anbietet. "Vielleicht habe ich eine pyromanische Ader", lacht er. Hat er natürlich nicht, denn in seiner Holzwerkstatt ist gerade auf diesem Gebiet äußerste Vorsicht geboten.

Zu kaufen gibt es die kleinen und großen Kunstwerke von Olaf Götze am nächsten Sonnabend und Sonntag auf dem Adventsmarkt in St. Marien. "Man kann mich natürlich auch in meinem Atelier in der Ziegelstraße 29 a besuchen und sich dort umschauen", erklärt er. Dann müsste allerdings unter 0162 6827952 ein Termin vereinbart werden.