Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Ein Problem wurde beim Senioren-Forum schon im Ansatz deutlich: Das Pflegeheim "Haus Hanna", in dessen Caféteria es um Digitalisierung im Alter gehen sollte, bietet kein W-LAN. Als ob es für Handys Altersbeschränkungen gibt. Längst sind WhatsApp-Gruppen von 80-Jährigen keine Seltenheit, schieben sich die Teilnehmer von Kaffeekränzchen die Fotos der Enkel und Urenkel auf dem Display vorüber. Aber, wie lässt sich das Leben durch die digitale Welt erleichtern? Das war das Thema des Forums.

Mitnahme erleichtern

Eingangs präsentierte Martin Luge die App "pampa", mit der sich jedermann kostenlos um eine Mitfahrgelegenheit kümmern kann. Mobilfunk-Empfang vorausgesetzt. Der Ausgangspunkt der anfangs geförderten Initiative war ganz praktisch, so Luge. Es ging darum, im verkehrstechnisch schlecht erschlossenen Orten wie Prädikow möglichst kostensparend zur Arbeit und zur Kita zu kommen. "Das klappt inzwischen so gut, dass wir unseren Zweitwagen abschaffen konnten", so Luge, der die App auch nach Auslaufen der Förderung betreut. Die App wahre die Privatsphäre der Nutzer und beruhe darauf, dass sich Leute, die sich gegenseitig auch vertrauen, auf einer ohnehin notwendigen Fahrt mitnehmen. 200 Orte in Märkisch-Oderland sind registriert. Seit Herbst 2018 haben sich dort 500 Nutzer angemeldet. 160 sind aktiv dabei. Im Grunde ist es wichtig, das sich mehrere Nutzer, die sich kennen, dort anmelden, um sich dann bei der Beförderung zu unterstützen. Vor allem bei ohnehin notwendigen regelmäßigen Fahrten kann der "Mitnahme-Effekt organisiert werden. Die App funktioniere nicht profitorientiert, erzeuge aber auch Kosten, für deren Deckung gerade Überlegungen laufen, so Luge. Er bekam von mehreren Seiten sofort Einladungen, um in den Seniorenvereinen von Golzow, Lebus und Letschin die App vorzustellen. Denn vor allem dann, wenn es Gruppen mit ähnlichen Wegen aus den Dörfern sind, kann die App eine gute Hilfe sein. Bei der Frage nach einer kommunalen Förderung einer solchen App machte Letschins Bürgermeister Michael Böttcher allerdings deutlich, dass er dies vor allem als eine Aufgabe von Kreis und Land ansieht. Er verwies auf die ohnehin anspruchsvollen Aufgaben in Bezug auf die digitalen Zugänge zum Verwaltungsservice, die die Gemeinde zu schultern haben. Die Landtagsabgeordnete Kristy Augustin (CDU), Vorsitzende vom Bildungsausschuss im Landtag, sah das Problem in einer steten Förderung solcher Initiativen durch das Land. Einmalige Zuschüsse seien nicht das Problem.

Digitale Dorf-Netze

Die unter dem Motto "Digitale Dörfer" entwickelte Plattform stellte Torsten Kohn von "Coworking Oderbruch" vor. Diese Plattform ist deutlich breiter aufgestellt und sieht neben dem Mitfahrprojekt auch die Vernetzung zur Verwaltung, zu touristischen Anbietern und regionalen Vermarktern und Vereinen vor. Voraussetzung sind viele Mitstreiter, die das Dorfnetz inhaltlich füllen.

Skeptisch zeigte sich Bernhard Belitz in Bezug auf die Seniorenarbeit. "Viele werden träger werden und gehen gar nicht mehr raus", stellte er in den Raum. Dass allgemein das Interesse der Senioren an der digitalen Technik groß ist, das bestätigten Eveline Miethke vom Letschiner Seniorenbeirat ebenso wie Klaus-Dieter-Lehmann aus Golzow und Erhard Borngräber aus Lebus.