Von Guido Bohsem und Ellen Hasenkamp

Berlin (nbr) Wer Patrick Döring so richtig leidenschaftlich sehen möchte, muss sich mit ihm über Hunde und Katzen unterhalten. Er kennt fast jedes Leid und Gebrechen, wenn nötig auch den Spezialisten dafür.

Seit seinem Rückzug aus der Bundespolitik verkauft der Ex-FDP-Generalsekretär als Vorstand der Agila AG Krankenversicherungen für die besten Gefährten des Menschen. Im Lauf des Gesprächs ahmt der 46-Jährige röchelnde Möpse, hechelnde Doggen und hüftkranke Schäferhunde nach, mal mehr und mal weniger intensiv. Er selbst hat kein Tier – zu wenig Zeit für die große Verantwortung. Im Gespräch wird auch klar: Wenn die FDP ihn noch mal braucht, würde er für seine Partei wohl wieder in der Bundespolitik mitmischen.

Herr Döring, Hund oder Katze?

Hund, wenn ich einen hätte …

Sie haben keinen – das müssen Sie erklären.

Ich bin von Bürohunden umgeben. Das macht große Freude, aber ich arbeite zu viel, als dass ich einen Hund verantwortungsbewusst halten könnte.

Warum Hund?

Ich würde ein Haustier haben wollen, mit dem man rausgeht, das sich bewegt und das Aktivität erzwingt. Katzen sind eher für die gemütlichen Menschen. Wie heißt es so schön: Hunde haben Herrchen, Katzen Personal.

Wo leben die Tiere, in der Stadt oder auf dem Land?

Wir nehmen da eine Verschiebung wahr. Es werden immer mehr Hunde in der Stadt gehalten, aber das sind dann kleinere Hunde. Hunde, die mit in den Zug oder ins Flugzeug können. Je weiter sie in die ländlichen Räume gehen, desto größer werden dann die Tiere.

Und wo leben Ihre Versicherten?

Schwerpunkt ist auch da der urbane Raum. Das hat auch damit zu tun, dass wir in den Städten eine ganz andere Tierarztdichte haben. Die Veterinäre sind außerdem auf Kleintiere spezialisiert. Wenn ich ganz ländlich wohne und womöglich auch noch in der Landwirtschaft arbeite, ist die Beziehung zum Tier auch eine ganz andere, als wenn das Tier mit einem das Bett in einer Dreizimmerwohnung teilt.

Das heißt, auf dem Land wird gestorben und nicht operiert?

Ich glaube, dass die Behandlungsintensität eine andere ist, ja.

Wie würden Sie die Unterschiede zwischen einem tierhaltenden Städter und einem Landbewohner charakterisieren?

Bei beiden ist der Hund ein wichtiger Teil der Familie. Aber wenn das Tier viel draußen ist und allein, dann ist die Fürsorge eine andere, als wenn ich das Tier immer um mich habe oder es etwa in der Tasche mitnehme. Da hat der Halter eine andere Nähe und Beziehung.

Wie kompetent sind die Halter?

Es gibt Menschen, die hatten noch nie im Leben ein Haustier und kaufen sich einen Hund. Das ist erst mal toll, aber diese Leute sind meistens auch unglaublich unsicher. Sie suchen für Dinge den Tierarzt auf, die erfahrene Halter nicht aus der Fassung bringen.

Zum Beispiel?

Früher wechselten die Halter den Verband nach einer kleinen Rauferei selber, heute geht man damit zum Tierarzt. Die Kunden sagen: "Das Tier, das zuckt und quietscht und winselt – das möchte ich mir und dem Tier nicht antun. Machen Sie das, auch wenn es 25 Euro kostet."

Hat das auch mit einer Ent-tierlichung des Tieres zu tun? Wollen die Leute die Dinge nicht mehr erledigen, die eigentlich zum ­Leben mit einer anderen Kreatur gehören?

Jeder Mensch möchte Probleme oder Stressfaktoren von sich fern halten. Das Tier soll ja erst mal Freude und nicht Probleme stiften.

Steigt die Zahl der Haustiere auch deshalb, weil es mehr Single-Haushalte gibt?

Ja, eindeutig ja.

Ist das Haustier also ein Ersatz für einen Lebensgefährten?

Für viele ist das Tier ein wichtiger Teil des Lebens und damit kann man auch sagen ein Lebensgefährte.

Was fallen denn für Kosten an im Lauf eines Tierlebens?

Die Verbraucherschützer würden jetzt sagen: "Gar nicht so viel. 200 Euro im Jahr, damit das Tier geimpft und entwurmt wird." Unsere Erfahrung ist eine andere. Wenn man sich einen Hund kauft und eine durchschnittliche Lebenserwartung von zehn Jahren annimmt, wird man mindestens 5.000 Euro Kosten haben. Man kann gar nicht vermeiden, dass das Tier sich verletzt oder mit Füchsen und Wildschweinen aneinandergerät.

Demnach sind die Erwartungen an die Tiermedizin gestiegen?

Ja, wir sehen auch immer mehr Behandlungen von inneren Krankheiten. Inzwischen kann man auch Krebs therapieren oder eine Magendrehung behandeln. Operable Hüft- und Ellbogenschäden mit künstlichen Gelenken sind auch bei manchen Rassen sehr verbreitet.

Was ist der geläufigste Hundename?

Das sind alles Kindernamen. Für die weiblichen Hunde sind das die Namen der Kinder von Til Schweiger, Luna, Emma und Lilli.

Tiere als Lebensgefährten, Krebstherapien beim Hund, Hunde mit Kindernamen, das sind alles Zeichen einer Vermenschlichung von Tieren. Tragen Sie mit Ihrem Geschäftsmodell nicht noch weiter dazu bei?

Es ist, wie es ist. Der Mensch hat die große Eigenschaft, sich sein Leben so zu bauen, wie er es nun mal kann. Dass Tiere in diesem technisierten Leben sogar eine größere Bedeutung bekommen, ist offensichtlich. Viele Menschen wollen sogar etwas, dass in diesem Umfeld unbeherrschbar ist.

Sie haben 300.000 Versicherte. Es gibt aber wie viele Hunde und Katzen?

Sieben Millionen Hunde und neun Millionen Katzen.

Sie bedienen also nur einen Bruchteil?

Ja, die Gesamtzahl ist viel größer als unsere Kundenzahl. Wir versichern aber beispielsweise keinen Hund, der älter als zehn Jahre ist. Unsere Kernzielgruppe sind die Hunde unter zwei Jahren. Das sind etwa 500.000 Tiere im Jahr, die neu in den Markt kommen. Auf die richten wir unsere Aktivitäten aus.

Gibt es Homöopathie bei Tieren?

Gibt es, und wir erstatten es auch, wenn das ein Tierarzt anordnet. Genauso wie Physiotherapie. Verschreibungen von Tierheilpraktikern sind allerdings ausgeschlossen.

Zahlen Sie Homöopathie, weil es hilft oder weil die Kunden es wollen?

Wir verlassen uns auf die Tierärzte. Wenn die entscheiden, dass das eine Hilfe für das Tier sein kann, dann folgen wir der Einschätzung.

Kennt man bei Tieren einen Placebo-Effekt?

Keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, Placebo-Effekte beim Halter.

Die dann aufs Tier abstrahlen?

Ja.

Es gab unlängst in Ahlen einen Gerichtsfall über einen Mops, der gepfändet und von einem Mitarbeiter der Stadt als gesund über Ebay verkauft wurde. Es stellte sich aber raus, dass der Mops diverse Gebrechen hatte. Die Käuferin schätzt die Folgekosten auf 20.000 Euro. Was ist mit den Möpsen los?

Nicht alle Möpse sind Schadhunde. Die Rasse ist extrem populär, auch durch ihre besondere Ausstrahlung. Es ist ein unglaublich praktischer Hund, weil man ihn einfach unter den Arm nehmen kann. Und attraktiv ist er auch noch – jedenfalls im Auge des Besitzers – und auch lustig und lebhaft. In der Tat ist das Kernproblem der Rasse ihre Kurzköpfigkeit und die damit verbundene Verengung der Atemwege.

Wie äußert sich das?

Das ist ein besonderes Hecheln. Was man bei Welpen noch süß findet, macht der Mops 24 Stunden am Tag. Immer. Morgens, mittags, abends. Und selbst, wenn einen das nicht stört, auch das Tier leidet unter dieser Kurzatmigkeit.

Aber alle Hunde hecheln doch?

Der hechelt nicht, der röchelt! "Nnchrrrh! Nnchrrh! Nnchrrh!" – die ganze Zeit. Das finden Sie anfangs beim Welpen unglaublich süß – aber der macht das immer, auch wenn Sie im Bett liegen.

Was kostet die Operation?

3.000 Euro. Das ist ein kleinteiliger aufwändiger Eingriff unter der Lupe.

Also ist der Mops ein Problemhund?

Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen anzuschaffen, sollte sich einen sehr renommierten Züchter suchen und sehr genau die Elterntiere anschauen. Haben die Eltern Atemprobleme? Wie kurz ist der Kopf?

Welches sind typische Leiden bei anderen Hunden?

Da gibt es die Hüftdysplasie beim Labrador und Retriever. Es gibt auch das berühmte Thema Dackellähme.

Was ist das denn?

Das ist ein Wirbelsäulenproblem, weil die Hunde so lang sind und ihr Rücken durchhängt, ein klassischer Bandscheibenvorfall. Deshalb sollen diese Hunde auch nicht vom Sofa runterspringen.

Warum werden Doggen dann nur halb so alt wie Dackel?

Doggen sind tolle Hunde, nur leider ist der Körper zu groß für ihren Kreislauf-Apparat. Deshalb sterben sie sehr früh. Man muss zudem in Kauf nehmen und mögen, dass sie oft sabbern und man auf der Ein-Meter-Höhe an der Wand manchmal Flecken hat.

Sonst noch Hunde mit seltsamen Leiden?

Bei Dalmatinern gibt es oft Taubheit, aus völlig unbekannten Gründen. Auch da muss man sich die Welpen sehr genau anschauen. Es ist nicht so, dass der Hund so eigenwillig ist. Oft ist er tatsächlich taub. Das macht die Erziehung nicht leichter.

Wie findet man das raus?

Wenn man laut in die Hände klatscht, sollte er wenigstens ein bisschen zucken und nicht nur lieb gucken.

Kann man das behandeln?

Nein, Hörgeräte für Hunde gibt es noch nicht.

Was ist mit dem Tierheim-Mischling?

Da ist immer schwierig abzuschätzen, wie das Wesen eines solchen Tieres ist. Was aber die rassenspezifischen Leiden angeht, muss man sich weniger Sorgen machen.

Die Digitalisierung der Krankenversorgung ist in aller Munde. Videosprechstunden, elektronische Patientenakte, Fernüberwachung. Was ist davon bei Haustieren drin?

Wir arbeiten daran. Wir wollen ein digitales Zentrum für Tiergesundheit. Unsere Kunden-App, mit der derzeit Rechnungen eingereicht werden können, soll erweitert werden um eine Sprechstunde, um medizinische Tipps, um eine Notfallberatung – was kann ich tun, wenn das Tier sich verletzt hat. All diese Dinge werden wir im Lauf des nächsten Jahres einführen.