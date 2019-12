Matthias Henke

Gransee Gut zu tun hatten die Granseer Schiedsleute Joachim Paulke und Anja Rossa im zu Ende gehenden Jahr. Fast zwanzig Verfahren wurden durchgeführt – und in allen Fällen konnte eine Einigung der Parteien herbeigeführt werden können.

"Das ist schon außerordentlich viel", sagt Paulke. Bei seinen Vorgängern habe sich die Zahl eher im niedrigen einstelligen Bereich bewegt. "Wenn man hochrechnet, sind das anderthalb Verfahren im Monat. Arbeitsmäßig ist das schon eine Belastung, wenn man das im Ehrenamt macht", so Paulke, der der Schiedsstelle seit 2017 vorsteht. Mitnichten wolle er sich aber beschweren, betont er und fügt hinzu: "In diesem Amt hat man die Möglichkeit, Menschen zu helfen. Wir machen das gern."

Nicht immer haben die Vereinbarungen aber Bestand. In zwei Fällen wurden sie 2019 etwa nach Meinung einer Partei nicht vollständig eingehalten , so dass das Amtsgericht tätig geworden ist. Paulke bedauert das. "Hinter jedem Schiedsstellenverfahren steckt für alle Beteiligten viel Arbeit und oft auch große Aufregung. Man sollte sich schon sehr gut überlegen, was man vereinbart. Wenn die Vereinbarung dann unterschrieben ist, muss sie auch eingehalten werden." Erfülle eine Partei ihre Verpflichtungen nicht, so könne die andere Seite im Rahmen einer Zwangsvollstreckung die Einhaltung verlangen. Dafür sei dann das Amtsgericht Zehdenick zuständig. "Glücklicherweise ist das nur in wenigen Fällen notwendig. Die meisten Vereinbarungen halten", so Paulke weiter.

Beratungsraum verlegt

Mit was für Fällen wird die Schiedsstelle konfrontiert? Im Wesentlichen seien dies drei Dinge: Zum einen Fragen der Grundstückspflege, etwa wenn vom Nachbarn etwas herüberwächst. "Dann sind es Streitfälle, die mit Beleidigungen und bösen Worten zusammenhängen", erklärt der Schiedsmann. "Gerade in jüngster Zeit hat auch die Anzahl der Fälle zugenommen, bei denen es um die Vermessung des Grundstücks und Grenzstreitigkeiten geht. Das erstaune ihn, mag aber mit der Zunahme von Grundstücksgeschäften zu tun haben, vermutet er.

Wert lege er darauf, dass auch Bürger das Angebot der Schiedsstelle wahrnehmen können, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Seit Oktober ist die Schiedsstelle im Amt Gransee im Raum B114 untergebracht. Der Zugang im Erdgeschoss ist damit fast barrierefrei. Bisher mussten die Verfahrensparteien sich in den dritten Stock begeben. Da sei es ein bedeutender Fortschritt. Ferner werde für Menschen mit Handicaps nach Terminvereinbarung angeboten, dass die Schiedsleute in die Dörfer des Amtes fahren. Ein Dienstwagen werde von der Amtsverwaltung zur Verfügung gestellt, auch – soweit möglich – ein Beratungsraum vor Ort.

Positiv stimme ihn nicht nur, dass angestrengte Schiedsverfahren fast ausnahmslos in Einigungen münden. Auch seitens der Verwaltung, den Gemeinden und des Amtsgerichtes Zehdenick werde den Schiedsleuten Wertschätzung entgegen gebracht. "Wir befinden uns in guten Händen und erfahren viel Lob und Unterstützung. Danke dafür."