Bärbel Kraemer

Groß Marzehns Wenn Irene und Gustav Marsch aus dem Fenster ihres Wohnzimmers sehen, schauen sie auf den Dorfteich von Groß Marzehns. Ein Anblick, um den sie oft beneidet werden - ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, der Teich ist zu jeder Jahreszeit schön anzusehen.

Einmal im Jahr, jeweils am 12. Dezember, erinnert sie das Gewässer jedoch an einen ganz besonderen Augenblick. Am Abend jenen Tages tanzten beide auf dem tief gefrorenen Eis des Dorfteichs ins Eheglück. "Zusammen mit unserer ganzen Hochzeitsgesellschaft", sagt Gustav Marsch.

Am morgigen Donnerstag jährt sich ihr Hochzeitstag zum 60. Mal. Genau genommen, haben beide jedoch an zwei Tagen Gelegenheit, die Diamantene Hochzeit zu feiern. "Wir haben am 11. Dezember standesamtlich geheiratet und am 12. Dezember wurden wir kirchlich getraut", verrät Irene Marsch.

"Aber in keiner Kirche", fügt Ehemann Gustav hinzu und erzählt beider Geschichte der kirchlichen Trauung im Wohnzimmer seines Elternhauses in Groß Marzehns. Den beiden wird es dabei aber auch ein wenig bang ums Herz. Sie hadern mit sich, ob sie über das wieso und warum sprechen sollen oder nicht.

Doch der Reihe nach. Während Gustav Marsch in Groß Marzehns aufwuchs, verlebte seine drei Jahre jüngere Ehefrau ihre Kindheit im Nachbardorf Klein Marzehns. In beiden Orten gab es Dorfschulen. Jeweils über mehrere Jahre musste er die in Klein Marzehns und sie die in Groß Marzehns besuchen. Den Schulweg gingen sie, wie damals üblich, zu Fuß. "Manchmal hatten wir Mädchen vor den älteren Bengels aus Groß Marzehns Angst. Dann haben wir uns versteckt, bis sie an uns vorbei waren", erinnert sich die 78-Jährige. Gustav Marsch hört seiner Ehefrau schmunzelnd zu. Nach Ende der achtjährigen Schulzeit arbeitete er in der kleinen Landwirtschaft seiner Eltern. Nachdem er im Jahre 1956 die Führerscheinprüfung abgelegt hatte, wurde er Traktorist auf der MTS. Auch seine spätere Frau musste nach dem Abschluss der achten Klasse auf dem elterlichen Hof mit anpacken. In der Landwirtschaft wurde jede Hand gebraucht.

Damals, in ihrer Jugend, fanden noch regelmäßig Tanzvergnügen in ihren Dörfern statt. Mit den Fahrrädern fuhr man dort hin und später am Abend wieder heim. Doch eines Tages, Irene hatte mit ihrer Freundin ein Tanzvergnügen in Groß Marzehns besucht, hatten ein paar junge Männer den Mädchen einen Streich gespielt. "Ich aber nicht", betont Gustav Marsch. "Als wir nach Hause wollten, merkten wir, dass uns jemand die Luft aus den Fahrrädern gelassen hatte", erzählt die 78-Jährige. Marsch, damals 19 Jahre jung, half den Mädchen aus der Not und pumpte die Räder wieder auf. Unbemerkt traf in jener Nacht Amors Pfeil die Herzen der beiden jungen Leute. Danach sahen sie sich immer öfter gezielt wieder. Drei Jahre später stand für sie fest, den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen zu wollen. Bald darauf wurden Hochzeitspläne geschmiedet. Und da ist sie wieder, die Geschichte, die ihnen so schwer über die Lippen kommt. Eine kirchliche Trauung, dass war ihr Wunsch. Doch der zuständige Pfarrer sagte nein. Der Grund: Marschs Mutter, der Vater war im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen, hatte einen kleinen offen stehenden Betrag an Kirchensteuer.

Die jungen Leute hatten sich bereits mit der Situation abgefunden, als die Angelegenheit eine unverhoffte, eine positive Wendung nahm.

Marsch, damals Traktorfahrer auf der MTS, machte einige Zeit vor der Hochzeit eine Mittagspause im Hemmerlingchen Gasthof in Raben. Dort saß der Pfarrer eines Nachbarortes mit Arbeitskollegen von Marsch beim Skat. Die erzählten dem Seelsorger vom Kummer des jungen Paares. Es geschah, womit niemand rechnete: Der Pfarrer trat zu Gustav Marsch und erklärte: "Dann trau ich euch." Der Gang in die Kirche blieb jedoch ein Tabu. Weshalb der Pfarrer mit Kruzifix und Leuchtern nach Groß Marzehns kam und die jungen Leute im Elternhaus des Bräutigams traute. "Er hat mit uns gebetet, wir haben gesungen. Es war wie in der Kirche", erzählt der 81-Jährige. Während der Trauung meldete sich dann auch noch der jüngste Hochzeitsgast zu Wort. "Unsere Tochter war schon im Oktober geboren", so Irene Marsch. Was der Pfarrer zum Anlass nahm, das Kind gleich nach der Eheschließung zu taufen.

Danach wurde gefeiert. Mit der ganzen Verwandtschaft. Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer hatte die Mutter des Bräutigams für die Hochzeitsfeier ausgeräumt. Der Vater der Braut hatte ein Schwein schlachten lassen. "Es hat an nichts gefehlt", so die Jubilare und holen ihr Hochzeitsbild. Die Fotografie zeigt ein wunderschönes glückliches Brautpaar. Dann erzählen sie, wie sie zu später Stunde - in den Stuben war es zu eng - unter einem sternenklaren Nachthimmel auf dem spiegelglatten Dorfteich tanzten. Fast möchte man glauben - wie im Märchen.

Das 60. Ehejubiläum werden Irene und Gustav Marsch mit ihren drei Kindern, sechs Enkeln, einem Urenkel und dem Ururenkelchen feiern. Zwei Tage darauf brechen sie nach Bad Schmiedeberg auf. Zum Ehejubiläum gönnen sie sich eine Gesundheitskur.