Ulrich Thiessen / Janine Richter

Potsdam (MOZ)

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellt in seiner Regierungserklärung die Leitlinien der künftigen rot-schwarz-grünen Koalition und seine Pläne für die kommenden fünf Jahre vor.

+++ 11.10 Uhr +++ Woidke will neuen Politikstil

"Es mangelt uns nicht an Mut, Zuversicht und Vertrauen", sagte Woidke mit Blick auf seine Koalitionskollegen. Dies zeigten die Vorhaben der Koalition. Sie werbe um das Vertrauen aller Brandenburger. Die Politik wolle sich den Menschen wieder zuwenden und den politischen Dialog intensiv pflegen. "Wir wollen Bürger, die sich einmischen." Protest, Kritik und Fragen seien Anstoßpunkte für fruchtbare, politische Diskussionen. "Wir alle sind es den Brandenburger schuldig, ihnen zuzuhören", so der Lausitzer. Die Regierung sei ihrerseits zu Rechenschaft gegenüber den Bürgern verpflichtet.

Woidke habe in den vergangenen Jahren gelernt, dass er sich mehr Zeit für die Bürgeranliegen nehme müsse. Dieser Direktheit wolle er sich mehr widmen. Er kündigte einen neuen Politikstil mit mehr Terminen vor Ort an. Auf diese Weiser erfahre man auch vieles direkt, was man sonst nur auf Umwegen und eingefärbt erfähre. Die echte Beteiligung, das Ernstgenommenwerden bezeichnete Woidke als „Impfpass gegen Populismus und Rassismus. (thi/jar)

+++ 11.01 Uhr +++ Klimafreundliche Wirtschaft fördern

Grüne Energie soll in Brandenburg zunehmend in den Regionen genutzt werden, in denen sie erzeugt wird. Die Nutzung von Wasserstoff soll im Land ein große Rolle spielen. Brandenburg soll auch Vorreiter im Bereich "klimafreundliche Wirtschaft" werden. Gewinnerregion, so Woidke, wird Brandenburg nur, wenn die Regionen und die Menschen, die dort leben mitgenommen werden. Den Brandenburgern in den grünen Berufen müsse man nicht erzählen, was Nachhaltigkeit ist. Sie müssen dabei unterstützt werden, dass sie von der Produktion gesunder Lebensmittel auch leben können. „Wir meinen es ernst mit der Gewinnerregion“, sagte Woidke. Brandenburg werde einen großen Schritt Richtung Zukunft gehen und die Zivilgesellschaft dafür gewinnen. (thi)

+++ 10.55 Uhr +++ Mehr Investitionen in Bildung

Für den Bereich Bildung kündigte Woidke dreistellige Millionenbeträge für die Verbesserung der Betreuungsschlüssel in Kitas ein. Stück für Stück soll eine digitale Lernumgebung an den Schulen eingeführt werden. Die Klimapolitik soll in der neuen Regierung eine Querschnittsaufgabe sei. Dazu soll die Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet werden und ein Nachhaltigkeitsbeitrag in der Staatskanzlei eingerichtet. Neue Tagebau und –erweiterungen schließt die Koalition aus. (thi)

+++ 10.42 Uhr +++ Zukunft der Lausitz

Wir werden uns mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass die Lausitz auch in Zukunft eine Energie- und Industrieregion bleibt. Es werden Konzepte für die Nachnutzung der Kraftwerksstandorte erarbeitet. Besondere Bedeutung komme dem Aufbau der Hochschulmedizin in Cottbus zu. Die Forschungseinrichtungen sollen weiter gestärkt werden. „Wir wollen die Weichen dafür stellen, dass die klügsten und engagiertesten Menschen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa und am besten aus der ganzen Welt sagen: Brandenburg, da will ich hin. Denn da kann man Zukunft gestalten“, sagte Woidke. (thi)

+++ 10.36 Uhr +++ Unabhängigkeit der Presse fördern

Freie Presse und Qualitätsjournalismus gehöre in einer Demokratie dazu. Arbeitseinschränkungen für Pressevertreter und Einschüchterung der Presse trete die Regierung entschieden entgegen. Lokaljourmalismus sei besonders wichtig. Diesen wolle die Regierung in den nächsten fünf Jahren fördern. (jar)

+++ 10.30 Uhr +++ BER sei Trumpf für Berlin-Brandenburg

Von den Mitgliedern der Koalitionsfraktion wurde die Ankündigung beklatscht, die S-Bahn nach Rangsdorf und Velten zu verlängern und den 10-Minuten-Takt auf den S-Bahn-Anbindungen ins Umland anzustreben. Auf einigen Bahnstrecken müsse ein 20-Minuten-Takt kommen. Woidke zeigte sich optimistisch, dass der BER nächstes Jahr eröffnet und Brandenburg diesen Trumpf danach ausspielen kann. (thi)

+++ 10.29 Uhr +++ Entschieden gegen Rechtsextremismus und Populismus

"Jeglicher Form von Extremismus und Gewalt werden wir uns konsequent entgegenstellen", sagte Woidke. "Wir brauchen keinen Populismus und keine Ausgrenzung, wir brauchen Zusammenhalt." Woidke kündigte an, gegen Rechtsextremismus und Hass, gegen die Verrohung der Sprache vorzugehen. Toleranz habe eine lange Tradition in Brandenburg. Dieser Tradition fühle sich die Koalition verpflichtet. Dazu gehöre auch die Entwicklung und der Schutz jüdischen Lebens in Brandenburg. (thi/jar)

+++ 10.25 +++ Sport und Kultur fördern

Der Sport werde weiter gefördert und erhalte mehr Zuwendungen. Die sorbische Sprache und Kultur bezeichnete Woidke als besonderen Schatz Brandenburgs. Beim Thema Innere Sicherheit verwies Woidke darauf, dass es keine Abstrich geben darf, wenn es darum geht unsere Regeln eingehalten werden. Gefährder und ausreisepflichtige Asylsuchende und Intensivtäter müssen das Land wieder verlassen. Eine Task Force soll Vollzugsdefizite überwinden. (thi)

+++ 10.22 Uhr +++ Engere Zusammenarbeit mit Berlin

Woidke betonte auch, dass Berlin und Brandenburg stärker zusammenarbeiten müssten. Vor allem beim Ausbau der Infrastruktur würden Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern und der Dynamik der Region Berlin-Brandenburg nicht mehr gerecht werden. Dazu gehöre der Ausbau des Straßen-, Schienen- und Mobilfunknetzes. Der gemeinsame Parlamentsausschuss solle ein erster Schritt sein. (jar)

+++ 10.19 Uhr +++ Sonderinvestitionsprogramm

Woidke verwies auf das von der Koalition angekündigte Sonderinvestitionsprogram in Höhe von 1 Milliarde Euro. Damit könne beispielsweise ein Bahnanschluss für das PCK Schwedt an die künftig ausgebaute Strecke Berlin-Stettin gebaut werden. Zu den Zielen der Koalition in den kommenden fünf Jahren gehöre die Schließung von Funklöchern, die ärztliche Versorgung und Pflege, Verbesserungen in öffentlichen Nahverkehr, bezahlbaren Wohnraum und der Klimaschutz. (thi)

+++ 10.17 Uhr +++ Appell an ostdeutschen Stolz

Viele Brandenburger seien der Veränderungen müde, sagte Woidke in seiner Regierungserklärung, weil sie so viele Lebensumbrüche erlebt hätten. "Die Erfahrung vieler Ostdeutscher mit dem Wandel sind zwiespältig." "Trotz mancher Rück- und Fehlschläge, Enttäuschung und Kränkung" könne man stolz sein, wie Brandenburg durch die schweren Jahre nach 1990 gekommen sei. Heute habe man die geringste Arbeitslosigkeit seit 1990. Und es solle mit dem Koalitionsvertrag weiter vorangehen. Alle Regionen sollen gestärkt werden und gleichwertige Lebensverhältnisse entstehen. (jar)

+++ 10.10 Uhr +++ Brandenburg soll "Gewinnerregion" werden

Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) betonte in seiner Regierungserklärung, dass Mut, Zuversicht und Vertrauen die Rohstoffe dafür seien, dass alle Regionen Brandenburgs wachsen. Damit soll auch der Slogan gelingen "Brandenburg kann so einfach sein." Woidke nannte in seiner Regierungserklärung am Mittwoch Brandenburg als „Gewinnerregion“ im 21. Jahrhundert. Um das zu erreichen, brauche es Mut, Zuversicht und Vertrauen. Genau das hätten die, die Koalition bildenden Parteien. Alle Menschen sollen gewinnen: an Zusammenhalt, an Sicherheit, an Nachhaltigkeit, an Lebensqualität und an Zukunft. Gewinnen werde man nur mit Weltoffenheit und Toleranz, sagte Woidke. Er betonte, dass er die Skepsis gegenüber Veränderungen verstehen könne, beispielsweis in der Lausitz. (thi)

+++ 9 Uhr +++ Visionen für Brandenburg

Im Brandenburger Landtag beginnt heute die erste große Generaldebatte der neuen Legislaturperiode.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird eine halbe Stunde lang in einer Regierungserklärung die Schwerpunkte der neuen Koalition erläutern.

Es geht dabei traditionell darum, Visionen für Brandenburg zu entwickeln. Die Fraktionschefs der im Landtag vertretenen Parteien werden ebenso ausführlich ihre Sicht auf die Regierungserklärung darlegen.

Für SPD, CDU und Grüne wird es darum gehen, die Handschrift der eigenen Partei innerhalb des Regierungsbündnisses sichtbar zu machen. AfD, Linke und BVB/Freie Wähler wetteifern darum, wer die stärksten Akzente in der Opposition setzt. (thi)