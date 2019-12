Vom Weltgeschehen inspiriert: Der Künstler und Restaurator Rostyslav Voronko präsentiert abstrakte Gemälde in seinem Kunstatelier im Dicken Turm in Beeskow. © Foto: Michael Heider

Michael Heider

Beeskow (MOZ) Die Wellen brechen. Der Wind streift durch die mit Sträuchern und Bäumen bewachsenen Felsen an der Küste. "Ich bin jeden Morgen und Abend rausgegangen", erzählt Rostyslav Voronko über die Entstehung seiner Etüden aus Südfrankreich. "Für mich muss das emotional entstehen". Deshalb habe er seine Landschaftsgemälde in der Natur, im Freien fertig gestellt. Keine Nachbearbeitung im Atelier. "Das Bild verliert sonst seine Frische."

Die an der Côte d’Azur entstandenen Werke sind lediglich das jüngste Werk des aus der ukrainischen Stadt Radywyliv stammenden Künstlers. In seinem Beeskower Atelier am Dicken Turm reihen sich impressionistisch anmutende Landschaften neben abstrakten Gemälden, die etwa von der bewegten ukrainischen Geschichte inspiriert sind. Prominent plaziert findet sich zudem ein Großformat, das mit Acrylfarbe auf Wellpappe gemalt wurde. Nur bei frontaler Betrachtung wird das menschliche Antlitz sichtbar, das darauf verewigt ist.

Eine Idee, die dem Künstler im Zuge von Restaurationsarbeiten kam. Das zufällige Spiel von Licht und Schatten, dass durch einfallendes Sonnenstrahlen auf einem Stück Wellpappe entstand, faszinierte ihn. So kam ihm auf der Baustelle der Gedanke, mit den Materialien zu experimentieren. Bis die richtige Technik gefunden war, landete viel im Mülleimer, erinnert er sich. Dennoch kam etwas von Wert dabei heraus. Als mit "Nah und Fern" betitelte Serie wurden die Werke vorangegangenes Jahr auch in der Burg Beeskow ausgestellt.

Alle im Atelier ausgestellten Gemälde stehen zum Verkauf. Einige haben allerdings schon einen roten Punkt aufgeklebt bekommen. "Die sind bereits reserviert." Interessenten rät der diplomierte Künstler und Restaurator sich vorher mit ihm in Kontakt zu setzen. "Der kürzeste Draht ist anrufen."

Auch in Schöneiche dürften Kunstliebhaber auf ihr Kosten kommen. Olaf Haugk etwa verbindet dort gleich mehrere Kunstformen in seinen Werken. Beim sogenannten "Soundpainting" benutzt er den Pinsel gleichzeitig auch als Taktstock. In einer Performance werden seine Musikstücke dann zusammen mit Musikern aufgeführt.

Jährlicher Fotokalender

Seine Werke stellt er im Moment in Paris aus. Wer nicht bis an die Seine fahren möchte, kann Haugks Kunst jedoch auch auf dem Schöneicher Kunstweihnachtsmarkt bewundern. Dort bietet er sie zusammen mit einem Fotokalender an, den der Maler jährlich produziert. Zudem organisiert er zum ersten Mal auch eine Malreise in die Uckermarck. Ein Erlebnis, das durchaus das Potential zum Weihnachtsgeschenk hat, findet Haugk.

Auch die bildende Künstlerin Ulla Walter wirkt in Schöneiche, wo sie in ihrem Atelier in der Stockholmer Straße farbenfrohe, abstrakte Bilder malt. Sie selbst habe mit Weihnachten zwar nicht so viel am Hut und gesteht: "Mich selbst stresst der Rummel, das Fest ist viel zu aufgeblasen." Viel lieber schenke sie ohne besonderen Anlass. An Weihnachten selbst werde sie arbeiten und sich mit Freunden treffen. Neben ihren Gemälden hat die Malerin, aber dann doch noch einen möglichen Geschenktipp parat. Jüngst hat sie ihre Autobiografie "Die Lust zur Kunst" veröffentlicht, die mit vielen Kunstdrucken ihrer Arbeit der vergangenen Jahren aufwartet.