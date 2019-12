Simone Weber

Rathenow (Manuela Bohm) Der Kreis des Jubiläumsjahres 700 Jahre Stadtwald Rathenow schließt sich. Zu Beginn 2019 rief die Stadt ihre Bürger auf, Fotos von ihrem Lieblingsplatz im Stadtwald für einen Wettbewerb einzureichen. Innerhalb einer Ausstellung dieser Bilder vergaben Besucher Punkte an jene Bilder, die ihnen am besten gefielen. Nun werden die Gewinner des Wettbewerbs geehrt - bei der Waldweihnacht.

Am 14. und 15. Dezember lädt der Tourismusverband Westhavelland alle Havelländer in den Stadtwald Rathenow zur Waldweihnacht ein. Um 13.00 Uhr eröffnet der Posaunenchor der Evangelischen Gemeinde den Weihnachtsmarkt - im Anschluss werden die Gewinner des Fotowettbewerbs bekannt gegeben. In der Kategorie "Erwachsene" erhielt das Foto von Klaus Nonnenmacher die meisten Punkte. Sara und Lina Fahlenberg gewinnen mit ihrem Foto in der Kategorie "Kinder, Lennox Sloot in der Kategorie "Jugend".

In den 18 Hütten, vermietet vom Tourismusverein, und zehn Hütten verschiedenen Anbieter finden sich in diesem Jahr wieder neue Händler. Erstmals dabei ist der Met- und Likörhändler Michael Schulz aus Osterburg. Ebenso Gabriele Feiler. Die Betreiberin des Spargelhofes Spaatz fertigt in ihrer Freizeit unter anderem Mützen und Schals. Nach vielen Jahren Pause sind auch die Rathenower Werkstätten mit ihren Holzwaren wieder vertreten. Die Bürgel-Schule ist dieses Jahr mit drei Klassen dabei und nach ihrer Premiere im letzten Jahr ist auch das Jahn-Gymnasium wieder mit einem Stand vertreten. Auch der Weihnachtsmann und sein Elf sind wieder dabei. An beiden Tagen haben sie in ihrem schweren Sack für die kleinen Gäste süße Überraschungen. Das Kulturprogramm bestreiten Piet Violin mit Weihnachtslieder im Country-Stil, das Ensemble "Fantasia" der Musik- und Kunstschule Havelland, das Rathenower Klavier-Duo Lorenz Berbig und Aaron Huyoff sowie die Schmitt-Singer aus Kleßen.

Die Anfahrt ist mit dem Bus möglich. Dieser fährt am Bahnhof Rathenow ab 13.10 und 13.30 Uhr bis 18.10 und 18.30 Uhr alle 20, bzw. 40 Minuten zum Ferchesarer Weg und ab 13.20 und 13.40 Uhr bis 19.20 Uhr im gleichen Takt zurück. Weihnachtsbäume können nicht mitgenommen werden. Der Tourismusverein weist weiterhin daraufhin, dass Fahrzeuge zwischen dem Forsthaus und dem Wasserwerk geparkt werden können. Der Ferchesarer Weg kann nur als Einbahnstraße befahren werden. Die Abfahrt erfolgt über den Havelradweg.

An der Grundschuleladen die Hohennauener am Samstag, 14. Dezember, zu ihrem Weihnachtsmarkt ab 14.00 Uhr ein.

Inöffnet der Ab 11.00 Uhr findet die alljährliche Stallweihnacht auf dem historischen Hof in der Alten Hauptstraße statt. Vielfältige kulinarische Angebote werden unterbreitet, stimmungsvoll wird es sicher in der Engelsbäckerei beim Plätzchen-Ausstechen. Es darf geritten werden, weihnachtliche Musik erklingt und ein Krippenspiel mit lebenden Tieren wird gezeigt. Märchen rund ums Fest aber auch Wurst aus der Räucherkammer werden geboten.

Dieinöffnet am 14. und 15. Dezember jeweils ab 15.00 Uhr den Märchenwald, Weihnachtsbaumverkauf und die verschiedenen Stände im Stadtwald.