Brandenburg an de Havel Zu Beginn des neuen Wintersemesters 2019 hat sich das Team an der Wredow-Zeichenschule verstärkt. "Die Wredow-Schule steht für renommierte Mal- und Zeichenkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dies gilt es, weiter auszubauen und noch näher an interessierten Hobby-Malern und -Künstlern zu sein. Darüber hinaus ist es uns neben der Bildenden Kunst eine Herzensangelegenheit, die Darstellende Kunst wieder im Haus zu beleben", fasst Klaus Lietze, der Geschäftsführer der Stiftung Wredowsche Zeichenschule, die neuen Ziele des Traditionshauses zusammen.

Die bestehende Arbeitsgruppe wird stundenweise in Teilzeit ergänzt durch:

● Diplom-Künstler Tim-Dominik Matuschke – er kümmert sich ab sofort um den Bereich der bildenden Kunst. Der 26-Jährige kommt gebürtig aus Gosslar und freut sich über die neue Herausforderung. Er wird ebenfalls als Dozent für die Wredow-Schule tätig sein.

● Diplom-Schauspieler, Trainer und Moderator Urban Luig – er verantwortet den Bereich darstellende Kunst. Der 48-Jährige ist ein großer Anhänger des Improvisationstheaters und ist u. a. auf den Bühnen Berlins im Kabarett der Distel zu sehen. Auch er wird als Dozent in diesem Bereich aktiv sein.

● Marketingkauffrau und Texterin Katrin Kästner – sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit, die Kommunikation, Präsentation sowie für die Werbung der Wredow-Stiftung verantwortlich.

Mit diesem Trio möchte sich die Wredow-Zeichenschule und -Stiftung ein stärkeres Profil verleihen, sich ebenfalls in der digitalen Welt einen Namen machen und attraktiv für neue Zielgruppen werden.