Rainer Fehlberg

Gerswalde Am 12. Spieltag – eine Runde vor Halbserienende – machte der Lychener SV I mit einer guten Leistung die vorzeitige Halbserienmeisterschaft in der Uckermarkliga im Kegelbillard klar. 1004 Punkte waren gegen die SG Milmersdorf I ein würdiges Meisterschaftsresultat. Dabei musste sein Spitzenspieler Sebastian Peykow mit famosen 285 Punkten noch nicht einmal Übernatürliches leisten, weil die drei Mitstreiter Kai Forth, Michael Hundt und Steve Wendland ihrerseits mit ganz starken Ergebnissen glänzten. Wenn drei von ihnen die Bestenliste der Top 6 erklimmen und der Vierte kurz davor landet, dann ist das ein ganz starkes Signal.

Die Milmersdorfer standen da auf verlorenem Posten, obwohl sie mit 796 Punkten gar nicht mal so schlecht spielten, aber ihre herkömmliche Stärke – die Ausgeglichenheit – nicht zeigten.

In der Günterberger Billardkneipe gab es eine Rarität. Die erste Mannschaft und der Gerswalder SV I trennten sich mit einem sehr raren Unentschieden (829:829). Die Enttäuschung dabei wird wohl eher auf der Seite der Gäste liegen. Außer Matthias Schauseil (249) brachten die anderen Gerswalder nicht, was man von ihnen erwarten konnte. Die Heimmannschaft war überraschend ausgeglichen, steigerte sich im Vergleich zu den letzten Spielen deutlich und wurde dabei angeführt von Altmeister Jürgen Reck (223).

Gerswaldes Zweite war gegen den bislang sieglosen SV Boitzenburg II angetreten, den inoffiziellen Titel "Beste Zweite" kurz vor Halbzeit ein für allemal festzumachen. Am Schluss gab es einen mächtig überraschenden Sieg für die Gäste und betretene Gesichter bei den Hausherren beim 669:716.

Günterbergs Zweite verliert

Die SG Milmersdorf II behielt gegen Rot-Weiß Günterberg II – vor allem dank Lothar Pahl mit 219 und Wolfgang Strathmann mit 205 Punkten – mit 767:728 Punkten die Oberhand. Daran konnte auch Günterbergs Heiko Schmidt allein mit brillanten 240 Punkten nichts ändern. Milmersdorf verließ damit den Tabellenkeller und Günterberg rutschte tiefer hinein.

Der SV Boitzenburg I schaffte es, auf Rang 5 der Tabelle zu klettern. Wann ist ihnen dieser Platz denn zuletzt gelungen? Vor allem durch Mario Drescher mit 227 und den bewährten Helmut Zöphel mit 234 Punkten fiel das 783:640 gegen Lychens Zweite nicht allzu schwer, weil die insgesamt und allesamt nur einen gebrauchten Tag erwischt hatten – unter Berücksichtigung des wahren Leistungsvermögens.