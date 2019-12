Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine neue Karate-Abteilung gibt es ab sofort beim USC Viadrina Frankfurt. Unter dem Namen "Sakura" bieten Sebastian und Kathrin Hunger den Gesundheitssport frei nach dem Motto "Niemand ist dafür zu alt!" an. Die beiden sind seit über 20 Jahren als Trainer tätig und können viele Erfolge im Wettkampfsport nachweisen. So konnten sie sich mehrfache Meistertitel in nationalen und internationalen Wettbewerben sowie unter anderem einen WM-Titel erkämpfen. "Für uns ist wichtig, dass neben dem sportlichen Teil auch die Gemeinschaft und ein guter Zusammenhalt innerhalb des Dojos, also unserer Trainingsstätte, gut funktionieren", sagt Kathrin Hunger.

Selbstvertrauen wird gefördert

Das Training beinhaltet sowohl Faust- und Fußtechniken als auch Würfe, Athletik und vieles mehr. "Karate ist Selbstverteidigung und fördert das Selbstvertrauen. Zusätzlich werden die Konzentration, Motorik, Koordination, körperliche Fitness und das soziale Miteinander geschult", erklärt die Trainerin. Jeder Karateka und jede Altersklasse habe eine eigene Motivation zu trainieren. "Während Kinder sich gern bewegen und es lieben, sich mit anderen zu messen, haben Erwachsene meist andere Ziele. Fit zu bleiben und einen Ausgleich im Alltag zu finden stellt für viele die Motivation dar. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass jeder unabhängig von seinen Fähigkeiten und seiner körperlichen Konstitution Karate trainieren kann und dass es nicht wichtig ist, ob man überdurchschnittlich beweglich ist."

Selbst bei der Weltgesundheitsorganisation ist Karate als Gesundheitssport anerkannt. "In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft macht Stress vor keiner Altersklasse halt. Damit können auch Höflichkeit und Respekt auf der Strecke bleiben. Karate bietet die Entwicklung eines großen Höflichkeitsverständnisses, respektvollen Umgang miteinander und schult Körper und Geist. Wer schon einmal bei einem Training zugeschaut hat, dem wird nicht entgangen sein, dass sehr konzentriert und fokussiert, mit einem hohen Maß an gegenseitigem Respekt trainiert wird. Natürlich darf aber bei all der Disziplin der Spaß nicht auf der Strecke bleiben", weiß Kathrin Hunger und freut sich auf neue Mitstreiter.

Das Training bei "Sakura" findet in der Turnhalle der Friedens-Grundschule, Leipziger Straße 165 (Ecke Darwinstraße) statt. Kinder ab fünf Jahren trainieren montags von 17.30 bis 19 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 17.45 Uhr. Das Erwachsenen-Training findet montags zwischen 19 und 20.30 Uhr sowie donnerstags zwischen 17.45 und 19 Uhr statt – jeweils in separaten Gruppen je nach Fortschritt.

Interessenten jeden Alters können zu einem kostenlosen Probetraining vorbeikommen. Kontakt unter Telefon 0162 9330623 oder per E-Mail an sebastianhunger@arcor.de