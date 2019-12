Alexander Dames

Brandenburg Nach drei knappen Tie-Break-Niederlagen in Folge hatten die Regionalligavolleyballerinnen des VC Blau-Weiß Brandenburg wieder Grund zum Jubeln. Eine im besten Falle ausreichende Leistung sicherte den Havelstädtern ihren ersten 3:0-Erfolg der aktuellen Spielzeit.

Der Sieg über das Tabellenschlusslicht vom BBSC III war schwerer als erhofft und eine mentale Herausforderung, erstmals die Favoritenbürde zu tragen. Dabei begann die Begegnung vielversprechend. Früh setzten sich die Brandenburgerinnen ab, kontrollierten das Spiel und den Gegner bis hin zur 1:0-Satzführung.

Auch im zweiten Abschnitt deutete zunächst wenig auf einen doch nervenaufreibenden Abend hin. Recht dominant präsentierten sich die Blau-Weißen bis zur Mitte des Satzes, eher sich das alte Leiden der vermeidbaren Fehler wieder einstellte. So kam der Gegner, der ebenfalls fehlerbehaftet agierte, wieder ins Spiel und gestaltete den Abschnitt wieder spannend. Zwei ungenutzte Satzbälle auf Seiten des VC beim Stand von 24:22 brachten die 2:0-Führung beinah ins Wanken. Doch die Havelstädter behielten die Nerven und nutzten ihren dritten Satzball zum umjubelten 26:24.

Die Hoffnung, die Kontrolle wieder zu erlangen, hielt wie schon zuvor nicht lang an. Spielerisch wechselten sich wie so oft starke und schwache Phasen ab, wodurch auch im Abschlussdurchgang eine komfortable Führung nicht lang Bestand hielt. Der Berlin-Brandenburgische Sportclub wartete nur auf Schwächephasen der Gastgeberinnen, um diese dann eiskalt auszunutzen und auch diesen Satz unnötig knapp zu halten. So lagen die VCB-Frauen zwischenzeitlich mit 16:20 zurück, ehe starke Minuten zur richtigen Zeit, sowie einer 9:1-Serie, doch noch den erhofften Satz- und damit Spielgewinn einbrachten.

Unterm Strich ist das Wie nicht entscheidend, wenn ein Sieg ohne Punkt- und Satzverlust gelingt. "Das Ergebnis fühlt sich gut an, der Weg dahin macht aber schon nachdenklich. Wir machen uns das Leben immer unnötig schwer", so Trainer Kozik.

Zur besten Brandenburger Spielerin wurde zum vierten Mal in der Saison die Außenangreiferin Eileen Heidepriem gewählt, die somit in der offiziellen Regionalligarangliste aller Spielerinnen einen tollen 5. Platz einnimmt. Ihre Ruhe und Abgeklärtheit sowie ihre hohe Angriffsquote beeindruckte nicht nur den gegnerischen Trainer.

Die Hinrunde der Regionalliga ist nun beendet. In den zehn Begegnungen gelangen dem VC Blau-Weiß als Aufsteiger beeindruckende 16 Punkte, was zuvor nur Optimisten erträumten. Doch lässt sich darauf nicht ausruhen, zu eng sind die Teams noch immer beieinander. Das breite Mittelfeld umfasst aktuell sieben Mannschaften, die alle noch in den Abstiegssog geraten können. In die nötige Weihnachtspause kann sich das Team jedoch noch nicht begeben. Zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres erwartet man am diesen Samstag (14. Dezember/19 Uhr) den neuen Tabellenführer Rotation Prenzlauer Berg III. Hier hat die Favoritenbürde sicher nicht der VC Blau-Weiß inne.

VCB: Heidepriem, Weber, Zehle, Alex, Voigt, Harnisch, Schubert, Saage, Böttger, Hönig.