Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Im B84 in der Bahnhofstraße 84 in Falkensee findet am 18. Dezember um 18.30 Uhr ein Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema Klimawandel und Migration statt. Zu Gast sein wird Kira Vinke, die als Projektleiterin am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung arbeitet. Sie promovierte zum Thema Klima und Migration an der HU Berlin.

Menschengemachte Klimaveränderungen sind spätestens seit dem vergangenen Sommer auch in Brandenburg deutlich sichtbar geworden. Besonders betroffen ist aber die ärmere Bevölkerung in Regionen des Globalen Südens. Extreme Wetterereignisse wie Dürren, Stürme und Überschwemmungen bedrohen die Lebensgrundlage von vielen Menschen und können dazu führen, dass Regionen unbewohnbar werden. Nach wissenschaftlichen Voraussagen könnte das Auswirkungen auf die weltweite Migration haben und zunehmend zu einer Fluchtursache werden. Nicht alle Menschen haben aber die Mittel, ihre Regionen zu verlassen. Für sie werden Möglichkeiten regionaler Anpassung an Klimafolgen zentral sein. Die Referentin Kira Vinke wird in die Thematik einführen und den Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen sowie Flucht- und Migrationsgründen darstellen.Sie wird auf die politischen und zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten zur Anpassung an die Klimafolgen vor Ort eingehen.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung via E-Mail an anmeldung@boell-brandenburg.de für die Planung erwünscht. Die Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung findet in Kooperation mit der Willkommensinitiative Falkensee statt.