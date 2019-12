Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Nach kontroverser Debatte verzichtet die Gemeindevertretung im Mühlenbecker Land auf eine Überprüfung ihre Mitglieder auf eine mögliche Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit oder das Amt für Nationale Sicherheit. Den entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen CDU und FDP/AG MBL eingebracht.

CDU-Fraktionschef Mario Müller begründete die Beschlussvorlage mit der größtmöglichen Transparenz, für sie so gesorgt werden sollte. Der Kreistag und auch die Kreisstadt Oranienburg hätten sich in der aktuellen Legislaturperiode für den "Stasi-Test ausgesprochen. Doch viele Lokalpolitiker nahmen ihm das nicht ab. So hatte für den Zühlsdorfer Thomas Henning (B90/Grüne) der Antrag "ein Geschmäckle". Für ihn rieche er nach einem "politischen Kalkül". Es sei "unanständig, das Thema parteipolitisch zu missbrauchen". Er könne es nicht mittragen, "einzelne Menschen an den Pranger zu stellen". Namen nannte er nicht. Konkreter wurde da Kerstin Rennspieß (Linke). Für sie zielt der Antrag konkret auf ihren Fraktionschef Hartmut Lackmann ab, der sich bereits 2011 im Bürgermeisterwahlkampf als "Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit" geoutet hatte. Allerdings betonte er, niemals Kollegen oder andere Personen ausspioniert zu haben. Er habe vielmehr beruflich mit dem Ministerium zu tun gehabt. Lackmann arbeitete zu DDR-Zeiten beim Ingenieur-Technischen Außenhandel, der Waffen für die Armee importiert hat. Er war sogenannter Geheimnisträger. Die Inoffizielle Mitarbeit, die 1986 mit der Verpflichtungserklärung begonnen hatte, wurde zwei Jahre später offiziell mit einem Abschlussvermerk beendet. Sein transparenter Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit brachte dem damals gescheiterten Bürgermeister-Kandidaten Sympathien, aber auch Anfeindungen ein. Lackmann, der sich erst am Ende der Debatte äußerte, fühlte sich durch den Beschlussantrag direkt angesprochen. Er verwahrte sich mit Verweis auf seine öffentlichen Statements zu seiner Vergangenheit gegen erneute Vorverurteilungen und Diffamierungen. Der SPD-Gemeindevertreter Gerhard Peter lobt die Offenheit Lackmanns. "Ich habe damals meine Meinung geändert", erinnerte er sich an die Auseinandersetzungen im Jahr 2011. CDU-Fraktionschef Mario Müller wies jegliche politische Absicht zurück. Der Antrag wurde mit sieben Ja-Stimmen und zwölf Nein-Stimmen abgelehnt.