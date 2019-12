BRAWO

Havelland Das rbb Fernsehen zeigt von Dienstag bis Donnerstag, 17., 18. und 19. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr, den Mehrteiler "Die Entdeckung der Heimat - Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg" anlässlich des 200. Geburtstag Theodor Fontanes. Seine fünf Bände "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" geben dabei die Route vor.

In Teil 3 (Ausstrahlung am 18.12. um 20.15 Uhr) führt Presenter Fabian Hinrichs die Zuschauer ins Havelland, etwa zur alten Ziegeleimanufaktur in Glindow, in der im alten Ringofen noch heute so wie vor 150 Jahren Ziegel gebrannt werden.

Autor und Regisseur des Fontane-Mehrteilers ist Johannes Unger, langjähriger Leiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen des rbb: "Ich empfinde für die Region Berlin-Brandenburg - bei aller journalistischen Distanz - eine tiefe Zuneigung. Deshalb macht es großen Spaß, Geschichte und Identität dieser historisch so aufgeladenen Region zu erkunden und in Fontanes Zeit einzutauchen." Unterstützt wird Unger bei den Drehbüchern von Franziska Walser und bei der Regie von Manuela Stacke.

Der Fontane-Fan und Neu-Potsdamer Fabian Hinrichs präsentiert die filmische Entdeckungsreise. Der Schauspieler, bekannt u.a. als Tatort-Kommissar an der Seite von Dagmar ManzeI, fungiert als kundiger Fontane-Biograf und als ein Mittler zwischen den Zeiten.

Ausgangspunkt aller Exkursionen in Fontanes Welt ist der Schreibtisch des märkischen Dichters. Von hier aus entführt Fabian Hinrichs die Zuschauer in eine Zeit dramatischer Veränderungen im 19. Jahrhundert. Das Alte Preußen geht unter und eine neue Zeit der Umwälzungen, vor allem durch die Industrialisierung, bricht an. Wie kein anderer hat der Journalist und Schriftsteller Theodor Fontane die Region Berlin-Brandenburg detailliert und liebevoll beschrieben. Und wie kein anderer wurde er zum Zeitzeugen eines "Jahrhunderts in Bewegung".