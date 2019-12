Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Die Gemeinde Brieselang erwartet zum kommenden Schuljahr 147 Erstklässler. Das Schulanmeldeverfahren begann in dieser Woche, wie Thomas Lessing, Fachbereichsleiter Soziales, während der Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses mitteilte. Wenn diese Prognose stimmt, müssten insgesamt sechs Klassenzüge eröffnet werden.

Einzig die Vorgabe des Bildungsministeriums, Klassen vorzugsweise mit einer Frequenzstärke von 23 Schülern pro Klasse einzurichten, könnte dann nicht gefolgt werden. Dann müssten sieben Klassenzüge angesetzt werden, was aber in den Folgejahren zu beschränkten Aufnahmekapazitäten führen würde. So plant die Verwaltung gegenwärtig weiterhin mit sechs Klassenzügen, da der obere Bandbreitenwert von 28 Schülern pro Klasse nicht überschritten würde. Genaue Zahlen ergeben sich nach Abschluss des Schulanmeldeverfahrens.

An der Zeebra-Grundschule könnten laut Lessing drei Klassen mit 25 Schülen und an der Robinson-Grundschule zwei Klassen mit 26 Kinder sowie eine Klasse mit 25 Schülern gebildet werden. Die Raumfrage müsse teilweise noch geklärt werden. Die geplante Aufstockung der Zeebra-Grundschule werde Anfang August des kommenden Jahres noch nicht abgeschlossen sein, so Lessing. "Wenn diese jedoch abgeschlossen sein wird, werden dort insgesamt vier zusätzliche Räume für Schule und Hort zur Verfügung stehen."

An der Hans-Klakow-Oberschule können drei siebente Klassen zum Schuljahr 2020/2021 gebildet werden.

Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang hat der Erhöhung für das Schulessen um zehn Cent an den drei Bildungsstätten gemäß der vertraglichen Grundlage nach Prüfung genehmigt. Das Cateringunternehmen Wildauer Service Gesellschaft mbH hatte wegen der Mindestlohnerhöhung zugunsten der Mitarbeiter und der gestiegenen Lebensmittelpreise einen Antrag dazu gestellt. Statt 2,80 müssen für die Schulspeisung nun 2,90 Euro pro Gericht gezahlt werden.