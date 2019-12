Sandra Euent

Falkensee/Schönwalde-Glien (BRAWO) In der Nacht zu Mittwoch verlor ein Pritschenwagen-Fahrer auf der glatten Fahrbahn der L20 zwischen Falkensee und Schönwalde-Glien die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam von Straße ab und landete auf der Seite liegen in einem Feld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Um die Bergung des Autos kümmerte sich der Fahrer selbst.