Marco Winkler

Kremmen/Hennigsdorf (MOZ) Der Landkreis wird die Mietverträge für Unterkünfte in Kremmen und Oranienburg nicht verlängern. Als Kompensation wird der Standort der Gemeinschaftsunterkunft Hennigsdorf erweitert. Das teilt Kreissprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Hennigsdorfer AfD-Fraktion hatte eine entsprechende Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt.

In Kremmen wird der Mietvertrag für die von der Stadt Kremmen für 3,55 Millionen Euro gebaute Wohnanlage in beidseitigem Einverständnis zum 30. September 2020 auslaufen. Laut Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) könnte ab Februar eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Die Objekte sollen saniert und hergerichtet werden für den Wohnungsmarkt. "Wir hätten dann innerhalb kürzester Zeit 36 Wohnungen auf dem Markt", so Busse. Baugenehmigungen und Umbau könnten ein Viertel Jahr in Anspruch nehmen.

Der Mietvertrag für den bereits leer gezogenen Wohnverbund in Oranienburg, Bernauer Straße, läuft zum 30. Juni 2020 aus. Der Kreis wolle Personal zur Betreuung von Asylbewerbern bündeln, so Sozialdezernent Matthias Kahl. "Gleichzeitig stellen wir fest, dass sich die Zuweisungszahlen auf einem konstanten Niveau bewegen und eine kontinuierliche Bewirtschaftung zulassen." Mit dem Wegfall der Objekte in Kremmen und Oranienburg stehen dem Kreis 280 Plätze weniger zur Verfügung.

Deshalb soll ein Gebäude am Standort der Gemeinschaftsunterkunft in Hennigsdorf wieder in Betrieb genommen werden. "Das Gebäude wurde früher bereits als Gemeinschaftsunterkunft genutzt, befand sich aber nicht mehr in einem ausreichend guten Zustand", so Matthias Kahl. "Es wurde im Jahr 2014 mit dem Ziel zum Umbau in ein Wohngebäude geschlossen und stand seitdem leer. Nachdem sich herausstellte, dass sich die Wohnungsbauplanungen nicht umsetzen lassen, kann es nun mit überschaubaren Sanierungsaufwand rechtzeitig wieder in Betrieb genommen werden." Die sechs Häuser der Gemeinschaftsunterkunft Hennigsdorf bieten 660. Geflüchteten Platz. 390 würden dort lauf Verwaltung momentan leben. Mit dem neuen Gebäude kommen bis zu 160 Plätze hinzu.