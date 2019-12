Roland Becker

Berlin/Hennigsdorf (MOZ) Das Potsdamer Bildungsministerium ist vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg am Mittwoch damit gescheitert, den Lehrer Clemens K. wegen rechtsextremer Tattoos und einer entsprechenden Gesinnung fristlos kündigen zu können. Richter Joachim Klueß lehnte das Ansinnen im Revisionsverfahren ab. Auch der letzte Versuch einer außergerichtlichen Einigung scheiterte. Für das Ministerium bot Rechtsanwalt Thomas Jürgens an, ihm bis 31. März 2020 bei Freistellung vom Dienst die Bezüge und danach eine Abfindung in Höhe von drei Monatsgehältern zu zahlen. Clemens K. forderte zwölf Monatsgehälter. Das wären zirka 50 000 Euro gewesen. "Ungewöhnlich hoch" kommentierte der Richter diese Summe.

K. hatte 2018 bei einem Sportfest der Albert-Schweitzer-Oberschule, wo er als Quereinsteiger tätig war, sein T-Shirt ausgezogen, wodurch unter anderem ein großflächiges Tattoo mit dem einstigen Spruch der Hitler-SS "Meine Ehre heißt Treue" zu sehen war. Vor Gericht ging es vor allem darum, ob vor der fristlosen Kündigung im Februar 2019 der Betriebsrat korrekt beteiligt worden sei. Der Richter stellte fest, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Bei dem Termin seien als Kündigungsgrund nur die Tattoos, nicht eine rechtsextreme Gesinnung ordentlich behandelt worden.

Trotz des Urteils wird K. vorerst nicht wieder fürs Land – er war ins Staatliche Schulamt versetzt worden – arbeiten. Seit November ist eine zweite Klage anhängig, in der es wiederum um die fristlose Entlassung aus denselben Gründen geht. Bis zur Entscheidung ist K. vom Dienst entbunden.

K. gab an, keine rechtsextreme Gesinnung zu haben. Den SS-Spruch "habe ich in einem Tattoo-Heft gesehen und cool gefunden", sagte er. Die Tattoos habe er wegen der befürchteten Schmerzen nicht entfernen lassen. Der Richter riet: "Sie hätten aus ‚Meine Ehre heißt Treue’ einfach ,Meine ehre heißt Reue’ machen lassen können. Das wäre genau das Richtige bei Ihnen."