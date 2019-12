BRAWO

Brandenburg an der Havel Am 4. Adventssonntag, 22. Dezember, findet ab 15 Uhr die Familienweihnacht von "FOKUS Brandenburg" im Lighthouse am Hauptbahnhof, Bahnhofspassage 4, 4. Stock, zum Thema "Der große Stern" statt. Los geht es mit einem gemütlichen Kaffeetrinken, das in ein Programm mit Mitmach- und Bastel-Aktionen für Eltern und Kinder über Herkunft und Inhalt von Weihnachten und warum der Stern damals unser "Navi" ersetzt hat, mündet. Abgerundet wird der Nachmittag mit dem gemeinsamen Singen von klassischen Weihnachtsliedern. Ein ideales Angebot für Familien mit kleinen Kindern, um Weihnachten zeitgemäß einzuläuten - vor allem für alle, die an Heiligabend vor lauter Familie nicht dazu kommen, einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen.