Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach 37 Jahren am Markt hat für die Blitzschutztechnik Helmut Magdeburg GmbH am Freitag eine neue Ära begonnen. Der bisher in Schwante ansässige Spezialbetrieb für Blitzschutzsysteme, der auch eine Niederlassung in Berlin betreibt, hat seinen neuen Firmensitz an der Hans-Grade-Straße im Oranienburger Gewerbepark-Süd eröffnet. Die Besucher schwärmten vom modernen Neubau. "Das ist ein tolles Gebäude", sagte Ralph Bürig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam.

"Unser Unternehmen wächst, wir brauchen mehr Platz", erklärte Betriebsleiter Christopher Arndt. Sein Vater Henning Arndt-Schneider hatte den 1982 von Helmut Magdeburg gegründeten Betrieb vor elf Jahren übernommen. Jetzt wagten Vater und Sohn gemeinsam den großen Schritt ins neue Zeitalter. Auf dem 9 000 Quadratmeter großen Grundstück ist für drei Millionen Euro ein hochmoderner Neubau aus Holz entstanden. Das zweigeschossige Gebäude ist barrierefrei, verfügt über einen Aufzug und moderne Energie- und Digitaltechnik. Vieles funktioniert vollautomatisch. Die Räume sind hell gestaltet. Die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen, sagte Christopher Arndt. Mehr als 50 Beschäftigte arbeiten in dem Unternehmen. Bereits 22 Auszubildende lernten bei der Magdeburg GmbH. Ralph Bührig erinnerte daran, dass er vor einem Jahr Leroy Gutberlet als Azubi des Monats im Handwerkskammerbezirk ausgezeichnet hatte. Aktuell lernen 13 Azubis in dem Unternehmen, drei von ihnen waren in diesem Jahr zum Azubiaustausch in Frankreich. Bührig lobte die engagierten Mitarbeiter und die Beteiligung am Handwerkskammer-Projekt "Sozialpartnerrichtlinie".

Der Spezialbetrieb baut, errichtet und wartet elektrotechnische Anlagen und hat sich auf Blitzschutz- und Überspannungssysteme spezialisiert. Die Installationen werden in dem Neubau geplant, hergestellt und dann vor Ort installiert und später gewartet. Aus alter Tradition stellt die Magdeburg GmbH auch Fahnenmasten auf. Denn dafür wurde das Unternehmen einst gegründet. Und auch die Masten bekommen einen Blitzschutz.