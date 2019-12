Silvia Zacharias

Brandenburg Am vergangenen Sonnabend fand die große Turnshow zum 30. Geburtstag der Abteilung Turnen des Brandenburger Sport- und Ruderklubs (BSRK) 1883 in der Dreifelderhalle am Wiesenweg statt. 120 Mitglieder und aktive Helfer des Vereins präsentierten vor mehr als 400 Zuschauern ein Revival und Tarzan. Zu den Ehrengästen gehörten Dietlind Tiemann, der 1.Vereinsvorsitzende des BSRK 1883 Michael Kollender, der als Geburtstagsgeschenk eine beachtlichen Spende von 1.000 Euro im Gepäck hatte, Britta Kornmesser und Familie Lorenz vom USV Potsdam. Dank der fleißigen Eltern konnten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen stärken und an der Tombola teilnehmen.

Nach der Eröffnung durch den Clown Mupuckel, ausgezeichnet gespielt vom Abteilungsleiter Andre Geppert, zeigten die Turnerinnen und Turner, die Trainer und Eltern ein 90minütiges Showprogramm, das unter der Regie von Dr. Katja Orlowski und Kerstin Schumacher einstudiert wurde. Jede Trainingsgruppe brachte starke eigene Ideen mit ein. Alle Zuschauer und Teilnehmer waren stolz auf die Entwicklung der Turnerinnen und Turner im Laufe der vielen Jahre des Trainings.

Am Ende der Show wurde Birgit Panoscha für ihre 25jährige Mitgliedschaft geehrt. Sie leitete über viele Jahre die Abteilung Turnen und ist heute noch als Trainer tätig. Den Abend ließen die Besucher mit Glühwein, Grillwurst und herzlichem Beisammensein ausklingen.