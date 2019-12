René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein Afghane, der in Rathenow auf eine Frau einstach, befindet sich weiter in einer psychiatrischen Einrichtung. Das hat BRAWO auf Anfrage von der Staatsanwaltschaft Potsdam erfahren.

Die Tat ereignete sich am Abend des 10. September. Was dazu führte, dass eine Aussprache zwischen dem zur Tatzeit 23-jährigen Mann und seinem Vermieter in Gewalt ausuferte, ist unklar. Die Ermittlungen laufen. Markus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft, äußerte sich nicht zum Stand der Dinge. Bislang bekannt ist, was die Polizei seinerzeit verlautbarte.

Demnach hatte der Vermieter nach zwei erhaltenen Faustschlägen das Wohnhaus An der Gasanstalt fluchtartig verlassen, um die Polizei zu informieren. Seine Tochter und ein eritreischer Mitbewohner wollten beruhigend auf den Afghanen einwirken. Doch der griff zu einem Messer und stach auf die Frau ein, verletzte sie am Rücken und am Nacken. Sie musste notoperiert werden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. "Bei derzeitiger Sachlage ist indes davon auszugehen, dass der Beschuldigte bei Begehung der Tat nicht bzw. nicht im vollen Umfang schuldfähig war", so Nolte, weshalb der Mann unverändert aufgrund der antragsgemäß getroffenen Anordnung des Amtsgerichts Potsdam vom 11. September "vorläufig untergebracht" sei.

Eine vorläufige Unterbringung erfolgt auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch richterliche Anordnung - alternativ zur Untersuchungshaft-, wenn mutmaßliche Täter von vornherein als schuldunfähig bzw. vermindert schuldfähig gelten. Die Unterbringung dient unter anderem dem Schutz der Allgemeinheit.

Gefühlt mehren sich Verbrechen mit Messern als Tatwaffe und Tätern, die schuldunfähig bzw. vermindert schuldfähig sind. Im Brandenburgischen hatte etwa das Landgericht Neuruppin im Juni die Einweisung eines Mannes angeordnet, der wegen psychischer Erkrankung nicht verurteilt werden konnte. Der Mann (Mitte 20) hatte im Dezember 2018 auf einen Polizisten eingestochen. Tatort war die Wohnung des Messerstechers, in der es angeblich zu einem Einbruch gekommen war. Die Schutzweste hatte dem Polizisten das Leben gerettet.

In die Psychiatrie eingewiesen wurde auch jener Mann (Ende 30), der vor etwa einem Jahr in Rangsdorf einen früheren Kollegen (60) mit 41 Stichen in Hals und Kopf getötet hat. Dieser Fall wurde im Sommer am Landgericht Potsdam verhandelt.

Im Laufe des Jahres gab es deutschlandweit weitere Urteile, die Einweisungen zur Folge hatten. Beispielsweise wurde am Landgericht Itzehoe (Schleswig-Holstein) gegen einen Mann verhandelt, der seinen Partner mit 128 Messerstichen tötete. Das Landgericht Hechingen (Baden-Württemberg) entschied, dass ein Mann in die Klinik musste, der seine Frau mit 30 Stichen umbrachte. Ebenso nicht schuldfähig ist ein Mann, für den das Landgericht München die Unterbringung in einer Klinik anordnete. Der Mann hatte einfach an der Türe eines Bewohners im Münchener Ortsteil Daglfing geklingelt und auf den öffnenden Mann eingestochen.