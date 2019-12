Eins von neun: Wer erkennt dieses Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei in Eisenhüttenstadt. © Foto: Polizei Brandenburg

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Neun Fahrräder sowie Fahrradrahmen und Räder, eine Bohrmaschine und anderes Werkzeug haben Polizeibeamte in Eisenhüttenstadt jüngst in der Wohnung und dem Keller eines 36-jährigen Einheimischen gefunden. Dass die Polizei die Räumlichkeiten durchsuchte, ist einem aufmerksamen Anwohner zu verdanken. Dieser hatte den Eisenhüttenstädter vor etwa einer Woche dabei erwischt, wie er in einem Keller in der Saarlouiser Straße ein Fahrrad stehlen wollte. Ohne lange nachzudenken, hielt er den Fahrraddieb fest, bis die Polizei eintraf. Der hat sich nach MOZ-Informationen auch nicht gewehrt.

Täter nicht geständig

Ganz unbekannt ist der Polizei der in diesem Fall verhinderte Dieb nicht, erklärt Kriminalhauptkommissar und Leiter der Kriminalpolizei Eisenhüttenstadt Andreas Rosin am Mittwoch. Allerdings sei der Mann nicht geständig, was die vielen Fahrräder und anderen Teile angeht, die bei ihm gefunden wurden. Man kann ihm derzeit lediglich den versuchten Fahrraddiebstahl nachweisen und weiß, dass ein Musikinstrument, das sich in seinen Räumlichkeiten befand, gestohlen wurde. "Dabei handelte es sich um eine Trompete, auf welcher der Name eingraviert war", erklärt Rosin. Den Besitzer habe man bereits glücklich machen können.

Für die anderen Fundstücke, die alle sichergestellt wurden – es handelt sich vorwiegend um Herren- und Sporträder, sowie Werkzeugkästen der Firmen Bosch, Mannesmann und HILTI –, sucht die Polizei nun die Eigentümer.

Nachdem die Beamten im Internet Bilder von allen Fahrrädern und dem Werkzeug veröffentlicht haben, seien bereits mehrere Anrufe im Polizeirevier in Eisenhüttenstadt eingegangenen, heißt es aus der Polizeidirektion Ost. Es können Termine zur Besichtigung vereinbart werden. Zu diesen sind dann Eigentumsnachweise und Personaldokumente mitzubringen.

"Es ist immer schwer, Fahrräder zuzuordnen", weiß Rosin. Die meisten Besitzer wüssten die Rahmennummern nicht und hätten keine Kaufverträge mehr. Er rät deshalb, diese Nummer immer aufzuschreiben oder den Rahmen codieren zu lassen. Spuren an den aktuellen Fundstücken hat die Polizei natürlich schon gesichert.

Und was ist jetzt mit dem vermeintlichen mehrfachen Fahrraddieb? Der ist auf freiem Fuß. Er habe einen festen Wohnsitz und Familie. "Da sehen wir zurzeit keinen Haftgrund", sagt Kriminalhauptkommissar Andreas Rosin. Was mit den Fundstücken wird, ist noch unklar.

Solange sich niemand meldet und diese für sich deklariert, sei es schwer, ihm die Taten zuzuschreiben. Im schlimmsten Fall könnte der Staatsanwalt später entscheiden, dass die Dinge dem 36-Jährigen wieder auszuhändigen sind, sagt Rosin. Doch soweit soll es nicht kommen. Er hofft, dass viele Besitzer gefunden werden. "Es handelt sich zum Teil um hochwertige Räder", betont er.