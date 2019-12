Hajo Zenker

Berlin Volvo wächst und wächst. Weltweit 2019 um gut acht Prozent, in Deutschland gar um satte 21 Prozent. Mit in diesem Jahr aktuell 50.000 Fahrzeugen haben die Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören, ihren Absatz hierzulande seit 2013 verdoppelt. Die Modelle kommen also an, gerade die SUV-Volvos XC 40, XC 60 und XC90. Mit dazu beigetragen dürfte aber auch haben, dass Volvo gern den Vorreiter gibt. Mit dem frühzeitig angekündigten Ausstieg aus dem Diesel etwa. Oder der raschen Elektrifizierung aller Modelle. In einem Jahr, kündigte Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany, jetzt in Berlin an, wird jeder ausgelieferte Neuwagen einen Elektromotor an Bord haben – als Hybrid, also der Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor, und als Plug-In Hybrid, die sich per Stecker aufladen lassen, sowie erstmals, mit dem XC40 Recharge, als vollelektrisches Modell. Schon bis 2025 soll jeder zweite verkaufte Volvo vollelektrisch sein. Entsprechend folgen noch vier weitere reine Stromautos.

Um den Käufern diese radikale Hinwendung zur Elektromobilität schmackhaft zu machen, hat Volvo in Deutschland interessante Ideen. So soll man ab 2020 sein E-Mobil einschließlich Ladestation kaufen können – die wird von Volvo montiert, einschließlich eventuell nötiger Verlegung von Stromleitungen. Zudem übernimmt das Unternehmen ein Jahr lang komplett die Stromkosten für die rein elektrisch zurückgelegten Kilometer eines Plug-In Hybrids. "Es gibt noch zu viele Fahrer eines Plug-In Hybrids, die zwar den Steuervorteil mitnehmen, aber den Stecker nie auspacken und lieber Benzin verbrennen", erklärt Bauch die Motivation für das Angebot. Eine App zeichnet dazu die E-Kilometer auf. Der Geschäftsführer rechnet durch diese Kostenübernahme damit, dass Volvo-Besitzer dann jährlich 15.000 Kilometer im Jahr stromgetrieben zurücklegen – und das sei gut für die Umwelt.

Gut für die Umwelt und die Sicherheit sei auch die Idee, alle ab April 2020 produzierten Volvos bei 180 Stundenkilometern abzuregeln. Mit Tempo 180 wolle man den Sicherheitsgedanken "im Zeitgeist verankern". Thomas Bauch räumt ein, dass das kontrovers diskutiert werde. Volvo, immer wieder Vorreiter in Sachen Sicherheit in den vergangen Jahrzehnten, wolle aber ein klares Statement setzen: "Ein Tempolimit in Deutschland ist längst überfällig." Man könne nicht immer nur von anderen eine Verhaltensänderung verlangen, wenn es um Umwelt und Menschenleben gehe. Das sei bei den Kunden "nicht unbedingt populär". Ihm sei klar, dass die Verkäufer in den Volvo-Autohäusern darüber heftige Debatten zu erwarten hätten. Verkäufer wie etwa in Berlin-Tegel. Das gerade eingeweihte Millionenprojekt des Händlers König & Platen hat 350 Quadratmeter Ausstellungsfläche plus Werkstatt. Damit habe jetzt bereits die Hälfte der Händler einen neuen Look. Für Bauch der Beweis, dass die Besitzer der Autohäuser an der Erfolg der Marke glauben – Tempolimit hin oder her.