Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Spontan hat Doreen Reichert (Zweite von links) vom Büro der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Oberhavel am 28. November die Idee gehabt, Geld für das Frauenhaus Oberhavel zu sammeln. Die Gelegenheit war günstig. Gemeinsam mit der Oranienburger Gleichstellungsbeauftragten Christiane Bonk (links) hatte sie anlässlich des internationalen Gedenktages "Nein zu Gewalt an Frauen" zu einer kostenfreien Aufführung von "Kassandra" in die Stadtbibliothek Oranienburg eingeladen. Doreen Reichert stellte das kleine Sparschwein mit einem Hinweis fürs Frauenhaus auf. Am Ende kamen so 111 Euro zusammen. Geld plus Schwein wurde jetzt Gariela Wolff Geschäftsführerin vom Märkischen Sozialverein (Träger des Frauenhauses) und Frauenhaus-Koordinatorin Antje Culmsee (rechts) übergeben. Doreen Reichert und Christiane Bonk unterstützen auch die Spendenaktion unserer Zeitung für das Frauenhaus, bei der schon mehr als 1 200 Euro zusammengekommen sind.Spenden unter:Stichwort OGA-Frauenhaus-AktionKonto: Märkischer SozialvereinIBAN: DE 09160 50000 37400 22700Für eine Spendenquittung bitte vollständige Adresse angeben.