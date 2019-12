Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach der Freilegung einer 500-Kilogramm-Bombe mit noch aktivem chemischem Langzeitzünder wurde am Mittwoch um kurz nach 10 Uhr die Straßenbrücke über den Oder-Havel-Kanal zwischen Lehnitz und Oranienburg komplett gesperrt. Der Sperrkreis um den Fundort am Treidelweg wurde von 70 auf 100 Meter ausgeweitet. Zuvor war der Kampfmittelbeseitigungsdienst von einer 250-Kilogramm-Bombe ausgegangen.

Die Entschärfung findet am Donnerstag statt. Der 1 000-Meter-Sperrkreis um den Fundort gilt ab 8 Uhr. 5 200 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Kita, der Hort und die Grundschule in Lehnitz, die Torhorstschule und das frühere Kasernengelände in Lehnitz, die Kitas "Kleine Fische", "Butzelhausen" und "Friedrich Fröbel" liegen im Sperrbereich. Der Bahnverkehr zwischen Oranienburg und Birkenwerder wird um 8 Uhr eingestellt.

Mitarbeiter des Stadthofs stellten am Mittwoch Schilder, Absperrungen und Zäune auf. Einige ältere Frauen, die mit Einkäufen auf Fahrrädern kamen, durfte Marko Nelter vom beauftragten Wachdienst nicht mehr durchlassen. "Jetzt bin ich 91 Jahre alt und muss das noch erleben", sagte eine der Radfahrerinnen, die nach Hause in die Lehnitzer Hans-Loch-Straße wollte und den weiten Umweg um den Lehnitzsee nehmen musste. Zum S-Bahnsteig könne sie ihr Fahrrad nicht hochtragen. Der Fahrstuhl im Bahnhof Oranienburg wird ausgetauscht und ist bis Ende März gesperrt.

Zahlreiche Autofahrer fuhren Mittwoch trotz Verbotsschilds in die Lehnitzstraße Richtung Brücke. Vor allem Auswärtige wussten nicht, wie sie ans Ziel kommen sollten. Umleitungsschilder gibt es nicht. Drei Familien in Lehnitz mussten ihre Häuser verlassen. Sechs Gartengrundstücke wurden gesperrt.

Auch das Wassersportzentrum Oranienburg musste schließen. Geschäftsführer Glen Fröhlich harrte am Vormittag in seinem Büro aus. "Ich warte auf die amtliche Mitteilung", sagte er. Seine vier Mitarbeiter hatte er bereits nach Hause geschickt. Fröhlich zeigte sich empört über die Empfehlung der Stadtverwaltung zum weiteren Betrieb im Wassersportzentrum. Seine Werkstatt, in der im Winter Boote repariert werden, habe er seit der Einrichtung des 70-Meter-Sperrkreises am 14. November nicht mehr betreten dürfen. Der Zugang habe einen Meter in den Sperrkreis gereicht, so Fröhlich. Die Stadt habe ihm geraten, seine vier Mitarbeiter für die Dauer von zwei Monaten zu entlassen.