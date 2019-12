dpa

Berlin (dpa) Wohin mit durchgekautem Kaugummi? Berliner können ihn auf bunte Smileys kleben.

Die Stadtreinigungsbetriebe (BSR) hätten sich nach einem zweimonatigen Testlauf entschieden, 25 sogenannte "Gum Walls" in der Innenstadt in den Betrieb zu nehmen, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. "Es ist ein großes Problem für die Stadtsauberkeit, dass immer noch viele Menschen ihre Kaugummis achtlos auf den Boden spucken." Die "Gum Walls" sind Klebeflächen aus Spezialpapier im Smiley-Design, auf die benutzte Kaugummis geklebt werden können. Alternativ können sie in eine Auffangschale geworfen werden. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Bisher stehen die bunten Flächen am Alexanderplatz, in der Wilmersdorfer Straße und im Bereich Breitscheidplatz/Hardenbergplatz. Möglicherweise baut die Stadtreinigung noch mehr auf. Dazu solle es Gespräche mit den Bezirken geben. Festgeklebte Kaugummis würden normalerweise mit Hochdruck-Reinigungsgeräten entfernt, für Berlin seien sie aber wegen des sandverfugten Pflasters nicht geeignet, sagte der BSR-Sprecher.