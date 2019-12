Markus Kutzker

Fürstenwalde Gewinner des diesjährigen Gagarin-Cups sind die Fußballer der Storkower Europaschule. Zum ersten Mal seit 1996 geht der begehrte Pokal an die Storchenstadt. Die Auswahlmannschaft um Trainer und Sportlehrer Thoralf Krause setzte sich am Mittwoch mit 10 Punkten gegen den Rekordsieger, das Geschwister-Scholl-Gymnasium (zweiter Platz), und gegen die Spree-Oberschule (dritter Platz) durch. Weitere Teams kamen vom Bernhardinum, der Rahn-Schule und dem Gastgeber, der Juri-Gagarin-Oberschule. Die Teams stellten unter anderem auch die Schüler-Schiedsrichter. So hielten sich die Sportler mit Kritik am Unparteiischen zurück.

Für kostenlose Snacks sorgt die Schülerfirma "Gagarin to go". Zudem wurden von den Mannschaften und den jeweiligen Sportlehrern herausragende Spieler geehrt. Bester Spieler des Turniers war Lukas Klaus von der Gagarinschule. Bester Torwart war Philipp Flemming, ebenfalls von den Gastgebern. Die meisten Tore erzielte der Storkower Allessandro Rosen. Trainer Thoralf Krause war von seinem Siegerteam überzeugt: "Wir haben verdient gewonnen."