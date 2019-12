Jürgen Liebezeit

Zühlsdorf (MOZ) Wegen des Verdachts auf Drogenhandel ist zwei Tage lang das leerstehende Gelände der früheren Brandenburger Motorenwerke (Bramo) in der Neuen Straße in Zühlsdorf durchsucht worden. Am heutigen Mittwoch sowie am Dienstag waren mehr als einhundert Einsatzkräfte vor Ort. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Mittwochabend. Details zu dem Einsatz, der am Mittag beendet wurde, konnte er noch nicht nennen. Zu dem Großeinsatz soll es heute eine gemeinsame Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft geben.