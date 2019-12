Berlin (NBR) Noch ist der Green Deal, der Fahrplan zu einem klimaneutralen Kontinent, nicht mehr als ein Plan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss zunächst die Regierungschefs von ihrem ehrgeizigen Ziel überzeugen, bevor aus der Idee Realität werden kann.

Man kann nur hoffen, dass es gelingt. Grüne Technologien sind ein Schlüsselmarkt der Zukunft. Wer hier vorlegt, hat auch bei den gutbezahlten Arbeitsplätzen der Zukunft die Nase vorn.

Widerstand ist vor allem aus Osteuropa zu erwarten. Eine zu große Rolle spielen in Polen, Ungarn und Tschechien die kohleschwarzen Technologien der Vergangenheit. Allerdings wussten die Kohleländer, was auf sie zukommen wird, als sie von der Leyen mit ihren Stimmen ins Amt gehievt haben. Hellhörig wird man auch geworden sein angesichts der Summen, die im Raum stehen. Überzeugungsarbeit hat schon immer am besten über den Geldbeutel funktioniert. Schon machen sich auch Stimmen aus der Autoindustrie bemerkbar, die ebenfalls ein Stück vom Kuchen haben möchten. Immerhin stehe auch ihnen ein Strukturwandel bevor. Wenn die Kohleregionen Hilfe bekommen, wieso dann nicht auch die Autoländer, so das Argument.

Wessen Stimme im Konzert der Begehrlichkeiten viel zu selten gehört wird, ist die der Verbraucher. Sie bezahlen Klimapolitik über steigende Preise für fossile Energien immer mit. Wer auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft die Bevölkerung nicht gegen sich aufbringen möchte, muss deshalb für Entlastung sorgen. Die große Koalition jedoch knausert hier fahrlässig. Das Mindeste wäre, die Einnahmen aus dem CO2-Preis in Gänze an die Bürger zurückzuzahlen.