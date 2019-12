Gunnar Reblin

Neuruppin (mzv) Auf der Zielgeraden war es vor allem Alissa Labs, die Verantwortung übernahm und ihre Mannschaft überaus zielsicher auf Siegkurs brachte. Mit vier Treffern in den letzten sieben Minuten zählte Labs zu den "wichtigen Säulen an diesem Tag, die das Team braucht und von denen es auch getragen wurde", strahlte Maik Strecker nach Spielende. Denn als die Schlusssirene ertönte, hatte die zweite Frauen-Handballmannschaft des SV Union im sechsten Saisonspiel den ersten Sieg erkämpft.

Lohn für klare Steigerung

"Endlich", war der allgemeine Tenor im Unioner Lager. Dass die Neuruppinerinnen am Sonntag das Kellerduell gegen den Templiner SV Lok mit 24:19 (12:10) zogen, "war einer deutlichen Steigerung im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen geschuldet", wie Strecker befand. "Die Abwehr stand gut, das Team hat kämpferisch überzeugt", fügte er hinzu. Mit Luisa Grünberg, die regelmäßig in der Verbandsliga-Mannschaft ihr Talent nachweist, stand zudem eine klasse Torfrau zwischen den Pfosten. Strecker: "Das gibt natürlich Sicherheit, die dann bei allen in Selbstvertrauen umgeschlagen ist." Darüber hinaus hatten die Unionerinnen in Angelique Wendt eine Antreiberin im Zentrum, die unentwegt gen Kreis zog und traf, aber auch am Siebenmeterpunkt ganz cool blieb.

Nach einem fahrigen Beginn (1:3/5.) hatten die Neuruppinerinnen mit jedem Angriff, jedem erkämpften Ball an Sicherheit gewonnen, gingen beim 5:4 in Führung und kamen lediglich Mitte der zweiten Halbzeit (16:16/44.) kurzzeitig in Bedrängnis. Doch Wendt und Labs nahmen sich die Würfe – und trafen auch. Maik Strecker war happy: "Eine tolle Leistung, darauf kann man aufbauen.

Apropos happy: Zwei Unionerin strahlten noch mehr als die anderen: Steffi und Luisa Grünberg. Mutter und Tochter spielten gemeinsam für Union. Und Mutter Steffi erzielte gar ihren ersten Saisontreffer. Ihr Jubelschrei riss die Zuschauer von ihren Sitzen, so laut war er. "Maik Strecker: "Beide waren richtig euphorisch. Sie haben sich davon tragen lassen und damit das Team gleich mit."

Union II: Luisa Grünberg - Wendt (9/2), Maurer (2), Hagendorff (3), Hohenwald (1), Eschke, Werner, Labs (7/2), Grabow, Steffi Grünberg (1), Radeke, Müller