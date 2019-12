Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Bekommt die Feuerwehr ein neues Rettungsboot? Werden die Ausbaupläne für die bei Starkregen unter Wasser stehende Mitschurinstraße vorangetrieben? Erhält die Landesstraße in absehbarer Zeit eine Querungshilfe, damit Bewohner des Ortsteils Heideland sicher in Richtung Stadt gelangen können? Reichen 136 000 Euro für Prozesskosten für die Rechtsstreitigkeiten, die die Stadt Fürstenwalde austragen will? Es gibt etliche Themen, um die in den Haushaltsdebatten gerungen wurde – zum Teil sind es die gleichen wie vor einem Jahr. Jetzt soll der Etat für 2020 beschlossen werden. Die Haushaltssatzung ist eines der Themen, zu denen die Stadtverordneten in ihrer heutigen Sitzung Beschlüsse fassen wollen.

Ein weiteres ist der Wirtschaftsplan für die Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen – also das sanierungsbedürftige Schwapp, für das zudem die Stelle des Werkleiters ausgeschrieben werden soll. Außerdem geht es um die Finanzierung von Kindertagesstätten in freier und privater Trägerschaft. Auch die Vorbereitung weiterer Gewerbeflächen, um von der angekündigten Ansiedlung einer Tesla-Gigafactory in Grünheide profitieren zu können, soll zur Sprache kommen. Während der Stadtentwicklungsausschuss sich gegen eine solche an der Ecke Linden-/Ebertstraße ausgesprochen hatte, war der Hauptausschuss später mehrheitlich dafür. Die Stadtverordneten tagen ab 18.30 Uhr im Alten Rathaus.