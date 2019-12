MOZ

Schwedt Schwedt. Bei einem Unfall auf der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Schwedt ist am Dienstagmittag eine 70 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden. An der Einmündung zum Stadtpark war sie kurz vor 12 Uhr von einem VW Polo erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 69-jährige Autofahrerin die Radlerin beim Linksabbiegen offenbar übersehen.