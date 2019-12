Michael Heider

Beeskow (MOZ) Gerade in den letzten Tagen ist der Andrang unfassbar groß", meint Katrin Laske mit Blick auf die Verkaufszahlen des Beeskow-Gutscheins. An manchen Tagen, so schätzt die Mitarbeiterin der Beeskower Stadtinformation, verkaufe sie gleich mehrere Dutzend. Vom Baumarkt, über Gastronomie und Freizeitangebote, bis hin zu den verschiedensten Fachgeschäften – der Gutschein der Stadt deckt eine breite Spanne an Einkaufsmöglichkeiten ab. Mittlerweile werden fünfzig Geschäfte auf der Liste der teilnehmenden Partner geführt. "Jeder findet sich wieder", so sieht es Laske. Zur Auswahl stehen Gutschein-Ausgaben über fünf, zehn oder zwanzig Euro. Je nach gewünschtem Betrag werde dann zusammengebaut, "wie es die Kunden gerne hätten."

Für Altstadtmanagerin Kerstin Müller ist der Beeskow-Gutschein mehr als nur eine gute Geschenkidee. Sie sieht in ihm eine geeignete Motivation, in den Läden der Stadt einzukaufen. Zwar sei zu Beginn ein wenig Überzeugungsarbeit bei den ansässigen Einzelhändlern notwendig gewesen, mittlerweile sei der Gutschein aber eine Art Selbstläufer. "Ich finde das toll", gesteht denn auch Ursel Wothe. Die Beeskowerin ist in die Stadtinformation gekommen, um einen Gutschein als Geschenk zu erwerben. "Früher habe man ja immer Geld gegeben", meint sie. Der Beeskow-Gutschein erscheint ihr aber als die schönere Geste.

In Bad Saarow gibt es ebenfalls seit vier Jahren einen Stadtgutschein. Passend zum Kurort am Scharmützelsee wird der Schwerpunkt des Wertgutscheins auf Themen wie Entspannung, besondere Anlässe oder das Genießen von Zweisamkeit gelegt. Das Angebot beinhaltet unter anderem verschiedene Restaurants, Hotelbetriebe sowie Freizeit- und Wellness-Angebote. Aktuell werden über zwanzig Partnerbetriebe geführt. Dass der Gutschein auf großen Zuspruch stößt, davon weiß Steffi Werner aus eigener Erfahrung zu berichten. Die Leiterin des Gästeservice der SaarowTherme, die den Gutschein ebenfalls akzeptiert, sieht in ihm einen wertvollen Service gegenüber ihrer Kundschaft, "der Flexibilität gewährt und die vielfältigen Möglichkeiten Bad Saarows widerspiegelt."

Bezogen werden kann der Bad Saarow-Gutschein entweder online oder über die Touristinformation der Stadt. Wie er aussehen soll, kann dabei vom Kunden selbst bestimmt werden. Zur Auswahl stehen verschiedene Motive aus dem Kurort. Zudem kann noch ein persönlicher Text hinzugefügt werden. Die zu verschenkende Summe wird ebenfalls selbst festgelegt, wobei ein Mindestbestellwert von 25 Euro vorgesehen ist.

In Storkow wiederum mag es zwar keinen Stadtgutschein geben, dafür bietet die dortige Burg einen Wertgutschein als flexibles Geschenkangebot. "Da spielt es auch keine Rolle ob für Veranstaltungen oder Ausstellungsbesuche", erklärt Marcel Bergmann von der Tourist-Information der Burg Storkow, die Ausgabestelle der Gutscheine ist. Diese decken das gesamte auf der historischen Stätte stattfindende Angebot ab. Verkauft werden sie in zehn Euro-Schritten und scheinen sich großer Beliebtheit zu erfreuen. "Gutscheine sind immer gefragt, und das nicht nur zur Weihnachtszeit", meint jedenfalls Mitarbeiter Bergmann.

Geschenk im letzten Moment

Es hat schon Jahre gegeben, in denen sich Kay Graf noch am 24. Dezember mit einem Tanzkurs-Gutschein in der Tasche auf den Weg gemacht hat, um das Weihnachtsfest eines Pärchens zu retten. "Meistens sind es Männer, die fünf Minuten vor der Angst kommen", sagt die Leiterin der Fürstenwalder Tanzschule United Dancers lachend. Besonders gern verschenken die Herren Gutscheine für Paartanz-Kurse. Die kosten pro Personen 99 Euro und beinhalten zehn Tanztermine. Aber auch mit Gutscheinen für Zumba-Fitness möchten einige Menschen ihren Lieben eine Freude bereiten. "Passt doch auch gut nach den Feiertagen, an denen viel gegessen wurde", findet Kay Graf.