Beeskow (MOZ) Am 15. Dezember wechselt der Fahrplan bei der Busverkehr Oder-Spree GmbH. Für die Gemeinde Görzig wurden für die Linie 403 zusätzliche Fahrten zur Verbesserung der Anbindung des Personennahverkehrs insbesondere an Feiertagen aufgenommen. Für Schulkinder, die aus Wulfersdorf kommen, hält die Linie 404 an Montagen im Ort, wenn sie den Bus um 14.55 Uhr ab Tauche nehmen zusätzlich. Auch in Limsdorf hält der Bus der Linie 405 an Montagen, wenn der Bus um 14.40 Uhr von Beeskow genommen wird. Neu eingerichtet wurde eine Haltestelle im Dorf Klein Schauen. Die Linie 407 hält von Storkow kommend am Nachmittag zu drei Zeiten an. Auch Dahmsdorf bekommt ein Angebot.

Anmeldung über Tel. 03361 556160. Fahrpläne gibt es bei den Busfahrern, ab dem 14. Dezember an den Haltestellen und im Internet unter www.bos-fw.de.