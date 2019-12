MOZ

Beeskow (MOZ) Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in mehrere Büros auf einem Gewerbegrundstück in der Fürstenwalder Straße eingedrungen. Ob ihnen etwas Verwertbares in die Hände fiel, ist noch offen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1500 Euro.