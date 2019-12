Marion Dammaschke

Erkner (MOZ) Jubel am Dienstagabend in der Aula des Carl-Bechstein-Gymnasiums: Den haben sich die Schülerinnen und Schüler, die das romantische Märchen Nussknacker aufgeführt haben, redlich verdient. Auf moderne Weise ließen sie die Tradition der Schulaufführungen in der Adventszeit aufleben: Es wurde ein munter-poppiges Weihnachtsmusical, die erste von insgesamt drei Vorstellungen.

Das romantische Märchen über den Nussknacker und Mäusekönig ist der Stoff für Träume. Hier siegt das Gute über alles Gemeine. Davon ließen sich auch die jungen Schauspieler begeistern – angeregt durch Fachlehrerin Nadine Nau, Dramaturgie und Choreografie, und Musiklehrer Thomas Falk. Mit großer Hingabe waren die Akteure dabei, auf und vor der Bühne war der Spaß am fleißig geprobten Spiel mit viel Tanz und Gesang zu spüren. Schulleiter Rüdiger Konertz versprach den 350 Zuschauern nicht zu viel: Geboten wurde eine Augen- und Ohrenweide voll jugendlichem Charme und Elan.

Eine weitere Vorführung findet heute, 19 bis 21.30 Uhr, statt. Karten gibt es an der Abendkasse für fünf Euro.