Hagen Bernard

Müllrose Visiert die 18 Meter entfernte Scheibe an – die Müllroser Bogenschützin Isabel Kühl. Die 38-jährige Lehrerin führt das Regionalliga-Team der Müllroser Schützengilde mit ihrer 14-jährigen Tochter Lisa Marie Kühl sowie Mario Zipfel, ihrem Gatten Udo Kühl sowie Tino Beindorf und Alexandra Zipfel an. Nicht zum Einsatz kamen in der Schlaubetalhalle Andrea Fürstenau und Michael Schneider. Die Müllroser sind nach zwei Turnieren unter den acht Teams Vierter. Zu Hause besiegte die Schützengilde Motor Gohlis Nord Leipzig 6:4, SV Dallgow 6:0, den Blankenfelder BS II 6:4. Gegen die Turngemeinschaft in Berlin gab es ein 5:5, Niederlagen setzte es gegen VfR Kirchgandern (2:6), ESV Rostock (2:6) und BSC Berlin III (3:7). Foto: Michael Benk